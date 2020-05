La titolare del Ministero dell’Istruzione promette il rientro in classe dopo l’estate, “anche seguendo le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico che individua regole di buon senso e chiare”. A breve in arrivo il piano definitivo per gli aspetti didattici

Azzolina ricorda le regole che andranno rispettate: "Distanza interpersonale di un metro, mascherina per tutti i maggiori di 6 anni di età, scaglionamento degli ingressi, nessuna prova della febbre per entrare a scuola, ma se si hanno 37.5 gradi di temperatura si deve restare a casa, valorizzazione degli spazi esterni per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie o per programmate attività didattiche. E prima della riapertura della scuola sarà prevista una pulizia approfondita di tutti gli spazi”.

A breve il piano definitivo per gli aspetti didattici

"Questo lavoro - sottolinea Azzolina - è la cornice in cui inserire il piano complessivo di riapertura delle scuole. Girano come sempre informazioni parziali e non ufficiali che a volte possono mandare in confusione le famiglie, gli studenti e il personale scolastico. Per tutti quelli che me lo stanno chiedendo: il piano definitivo per gli aspetti didattici sarà pubblicato il prima possibile sul sito del ministero. Così come abbiamo fatto con quello sanitario”.

“Obiettivo tornare in piena sicurezza”

"L'obiettivo di tutti - conclude la ministra - è tornare a scuola in presenza e in piena sicurezza. Grazie al lavoro Comitato tecnico-scientifico del ministero della Salute, del Governo con le importanti risorse economiche stanziate, e di tutto il mondo della scuola lo raggiungeremo”.