Il leader del Movimento, che nei giorni scorsi aveva annunciato una “legittima pausa di riflessione”, adesso rilancia: “Ci spiace per chi ci aveva sperato, ma siamo ancora qui”

"Ci spiace per chi ci aveva sperato, ma siamo ancora qui. Le sardine ci sono e non vedono l'ora di riprendersi il proprio habitat naturale, fatto di persone in carne e ossa, relazioni, creatività e cura. Fuori, nonostante tutto, è primavera": è un passaggio del discorso di Mattia Santori, uno dei 4 fondatori delle Sardine (CHI SONO), tenuto questa sera a circa 400 attivisti del Movimento. Se nella lettera di 'convocazione' del congresso online, per la presentazione del Manifesto valoriale, Santori aveva tenuto toni a tratti 'amari' ("litigate, dissidi interni"), annunciando una "legittima pausa di riflessione", questa sera rilancia il Movimento.



“Siamo una grande casa politica” approfondimento Sardine, il leader Santori: "Adesso una pausa di riposo e riflessione" "Molti di noi - ha detto il volto mediatico del Movimento nato a Bologna nel novembre scorso - erano soli prima delle Sardine, o al massimo divisi in gruppetti sparuti. E per quanto non sia facile trovare spazio in una moltitudine, non riusciamo a tacere la gioia di farne parte. Ci giudicherete, ci accuserete di fragilità, ma siamo una grande casa politica che ospita giovani, anziani, comunisti, liberali, omosessuali, cattolici, da nord a sud, in Italia e nel mondo. Non ce la sentiamo di perdere questa possibilità di partecipazione".