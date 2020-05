Il manager: “Entro i primi di giugno consegneremo al governo il nostro lavoro che prevede circa venti obiettivi e un centinaio di proposte concrete. Gli investimenti devono servire a disegnare un’Italia migliore per le nuove generazioni”

Vittorio Colao, il manager chiamato dal premier Conte a metà aprile a capo della task force di esperti per rilanciare l’Italia nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus, traccia un bilancio del lavoro sin qui fatto e, in un’intervista a la Repubblica, assicura: ”Entro i primi di giugno, consegneremo al governo il nostro lavoro per il piano di rilancio dell'Italia da qui al 2022. Circa venti obiettivi con un centinaio di proposte concrete" (CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).

“I costi devono essere trasformati in investimenti” approfondimento Coronavirus, ecco la task force per la Fase 2. FOTO Intanto Colao pensa all’immediato: ”Adesso - spiega - si tratta di far ripartire il Paese, trasformando il rilancio economico e sociale in un'occasione per disegnare il futuro e tenendo a mente una cosa fondamentale: i costi inevitabili e altissimi che dovremo affrontare per questa crisi possono, anzi debbono, essere trasformati in investimenti”. “Serve un’Italia migliore per le nuove generazioni”

“Nel breve termine - prosegue Colao - bisogna investire per ripartire e mantenere la coesione sociale; nel più lungo periodo gli investimenti devono servire a disegnare un'Italia più efficiente e migliore per le nuove generazioni, per quelli che avranno venticinque o trent'anni a metà di questo decennio e che oggi si trovano ad affrontare una situazione particolarmente difficile".