“Sono convinto che si debba ripartire insieme. Se dal 3 giugno i lombardi potranno entrare in Veneto? Certo. Ma comprendo le ansie di Solinas”. Così il presidente del Veneto Luca Zaia è intervenuto sul tema degli spostamenti tra Regioni nell’ambito dell’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - GRAFICHE) in un’intervista al Corriere della Sera. “Nessuno può uscirne come un untore - ha aggiunto il governatore leghista -. Mi metto nei panni di un lombardo, non troverei corretto che qualcuno mi trattasse da agente di contagio”. In un'altra intervista al Fatto Quotidiano, il governatore veneto ha aggiunto che "se gli indicatori sono buoni, a giugno apro cinema, teatri, tutto il circuito spettacoli" e che conta di riaprire anche le discoteche il 15 giugno.