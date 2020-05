Coronavirus, Conte all'Onu: "Trasformare questa crisi in opportunità"

"Il virus ha mostrato la nostra fragilità globale, ora serve rafforzare la nostra 'resilienza' e i nostri sistemi sanitari, ma anche proteggere e ricostruire su una nuova base il nostro tessuto sociale ed economico". È questo l’appello lanciato dal premier Giuseppe Contente all'evento virtuale di alto livello "Financing for development in the era of covid -19 and beyond", promosso dalle Nazioni Unite, Canada e Giamaica. "Dobbiamo tramutare la crisi in un'opportunità per trasformare le nostre società”, ha detto il premier sottolineando che l’Italia “agirà di conseguenza, non solo perché crediamo fortemente in un multilateralismo efficace, ma anche perché sentiamo una particolare responsabilità come presidenza entrante del G20" (AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).