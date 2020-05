Il presidente della Repubblica, nel Giorno della memoria per le vittime del terrorismo, con un messaggio ha sollecitato a “ricordare il coraggio di chi non si è piegato, di chi ha continuato a difendere la libertà conquistata, il diritto e la legalità"

"Ricordare è un dovere". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel Giorno della memoria per le vittime del terrorismo, con un messaggio ha sollecitato a “ricordare il coraggio di chi non si è piegato, di chi ha continuato a difendere la libertà conquistata, il diritto e la legalità, le istituzioni che presidiano la vita democratica. Il terrorismo è stato sconfitto grazie al sacrificio e alla rettitudine di molti, e grazie all'unità che il popolo italiano ha saputo esprimere in difesa dei valori più profondi della propria civiltà".