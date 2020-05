“Da domani oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con i mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto. E saranno ben più numerose le occasioni di un possibile contagio, che potremo scongiurare solo grazie a un senso di responsabilità ancora maggiore”. Alla vigilia dell’avvio della “fase 2” dell’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - GRAFICHE), il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto con un post su Facebook per invitare quanti, a partire dal 4 maggio, ricominceranno a muoversi a farlo con prudenza. “Come mai prima - prosegue il capo del governo - il futuro del Paese sarà nelle nostre mani. Più saremo scrupolosi e prima potremo riconquistare altri spazi di libertà. Non sperperiamo quello che abbiamo faticosamente guadagnato”.

“Tenere sempre alta l’asticella dell’attenzione”

Il presidente del Consiglio ha poi ricordato le regole base di sicurezza da rispettare sul posto di lavoro e nei luoghi pubblici (COSA CAMBIA DAL 4 MAGGIO - LA NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE). “Dovremo tenere sempre alta l’asticella dell’attenzione, continuare a mantenere la distanza interpersonale, a indossare la mascherina quando e dove sarà necessario, e a lavarci spesso e con cura le mani”. Secondo Conte “dovremo tutti insieme cambiare marcia al Paese. Con prudenza, decisi e determinati ad andare avanti ma senza rischiare di fermare il motore”.