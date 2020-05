Le parole del presidente della Camera per una Festa dei lavoratori segnata dall'emergenza coronavirus: "Lo Stato sta mettendo in campo delle risorse straordinarie per non lasciare nessuno indietro". E su Facebook scrive: "È un'occasione per ripensare il nostro modello”

“Il lavoro deve sempre essere tutelato, dai contratti collettivi, dai rapporti privati di lavoro, e deve essere garantito”. Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico in un’intervista a Sky TG24 in occasione del Primo maggio (PERCHÈ SI FESTEGGIA - IL MESSAGGIO DI MATTARELLA - IL PAPA: DIGNITÀ DEL LAVORO CALPESTATA). Per la giornata dedicata ai lavoratori Fico ha anche condiviso un messaggio su Facebook, scrivendo che "è una Festa dei lavoratori piena di incognite per il nostro futuro” a causa dell’emergenza coronavirus e che quindi “appare indispensabile compiere ogni possibile sforzo per proteggere posti di lavoro, salari e imprese” (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

“I diritti in Italia son ben saldi”

“I diritti nel nostro Paese sono rimasti ben saldi”, afferma ancora Fico a Sky TG24, “è chiaro che nel processo del mercato del lavoro alcune cose si sono perse. L’investimento sul diritto del lavoro, sui diritti futuri visto che ci sono anche i nuovi lavori vanno assolutamente garantiti. A nuove categorie di lavoratori devono corrispondere nuovi diritti”. Sulla crisi legata alla pandemia, il presidente della Camera sottolinea che “lo Stato sta mettendo in campo delle risorse straordinarie ed eccezionali per non lasciare nessuno indietro. Si sta lavorando con le famiglie, con le imprese e con i lavoratori per tutelare tutte le persone”.

"Decretazione d'urgenza dovuta alla crisi"

In merito ad alcune critiche arrivate al governo sull’utilizzo della decretazione d’urgenza durante la crisi, Fico sottolinea: “In un momento di urgenza così grave il governo per forza deve lavorare anche con i decreti legge, che poi arrivano alle Camere per modifiche ed emendamenti. Il che significa che la centralità è sempre del Parlamento. Inoltre il Parlamento può intervenire con un’iniziativa legislativa propria.

Il post su Facebook: “Crisi occasione per ripensare il nostro modello”

Nel suo post su Facebook, con cui esprime la sua “vicinanza a tutti i lavoratori e le lavoratrici che vivono l'incertezza del domani", il presidente della Camera scrive che la crisi è un’occasione “per ripensare il nostro modello in una chiave di sostenibilità ambientale, sociale ed economica”, sottolinea Fico. “In questo contesto si collocano le misure di supporto alle imprese e all'occupazione e gli altri strumenti di sostegno al reddito recentemente approvati dalle Camere. Ulteriori interventi si renderanno necessari per offrire il necessario supporto a chi sta subendo il peso economico e sociale di questa situazione. Nessuno sarà lasciato indietro", conclude Fico.