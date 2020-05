Sondaggi politici, Ixè-Carta Bianca: Lega ancora in calo, cresce Iv

Prosegue anche questa settimana la flessione della Lega secondo il sondaggio realizzato da Ixè-Carta Bianca. Dopo oltre quasi un semestre di erosioni, il Carroccio vede ridursi di quasi 9 punti il bottino delle Europee, portandosi al 25,6% dal 25,9% della scorsa settimana. Restando nell'area di centrodestra, anche Fratelli d'Italia mostra un calo (12% dal 12,5%), mentre continua la lenta ripresa di Forza Italia (7,9% dal 7,7%), salita di 2 punti in due mesi. Nell'area di governo, sono stabili i due principali partiti, Pd al 22,9% e M5S al 16,4% ma questa settimana guadagna un punto Italia Viva, salendo al 2,9%. Con tali variazioni, allo stato attuale ritroviamo sostanzialmente alla pari la coalizione di Governo e l'opposizione di centro destra.

I livelli di fiducia ai politici confermano la distanza tra il presidente del Consiglio Conte alle prese con l'emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - GRAFICHE), stabile al 60%, e i leader dei vari partiti. Cala la Sinistra al 3,2% dal 3,6%.

Nota metodologica

Indagine quantitativa campionaria metodo di raccolta dati: telefono fisso (cati), mobile (cami) e via web (cawi); universo: popolazione italiana maggiorenne; campione intervistato rappresentativo (quote campionarie e ponderazione) in base a: genere, età, zona di residenza, ampiezza comune, votato 2018/2019; dimensione campionaria: 1.000 casi (margine d'errore massimo 3,10%); periodo di rilevazione: dal 27 al 28 aprile 2020.