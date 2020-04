C'è attesa per l'informativa che il premier Giuseppe Conte terrà alle 15 in Senato e poi alle 17:30 alla Camera, in vista del confronto decisivo al Consiglio europeo di giovedì, 23 aprile, sul pacchetto di misure economiche delineato dall’Eurogruppo per affrontare l’emergenza coronavirus. Ma sono attese anche le parole del premier sulla situazione interna dell’Italia e sulla “fase 2”, quella della ripartenza delle le attività che si sono fermate per il lockdown. Dopo l’informativa non ci sarà un voto dell’Aula (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE GRAFICHE).

Conte tra due fuochi: l'attacco delle opposizioni e le divisioni nella maggioranza sul Mes

Sul fronte interno il premier Conte deve fare i conti con gli attacchi delle opposizioni, da una parte, e con le divisioni nella maggioranza, dall'altra, in particolare sul tema del Mes (COS'È). Il fondo salva-Stati è il terreno su cui si scontrano il Pd, favorevole al ricorso al Mes, e il Movimento 5 stelle, da sempre contrario. Dal canto loro le opposizioni hanno attaccato duramente Conte definendo “morbida” la linea del premier nei negoziati con i partner europei sul Mes e sul pacchetto di misure economiche.

Conte su Facebook: “Piano per riaprire dal 4 maggio con attenzione a peculiarità Regioni”

Sulla fase 2, invece, questa mattina in un lungo post su Facebook Conte ha annunciato che “prima della fine di questa settimana” comunicherà il piano e illustrerà “i dettagli di questo articolato programma”. “Una previsione ragionevole è che lo applicheremo a partire dal prossimo 4 maggio”, ha spiegato il premier, precisando che il piano “deve avere un’impronta nazionale” ma considerando le caratteristiche e le “pecularità territoriali” delle singole regioni. “Mi piacerebbe poter dire: riapriamo tutto subito, ma sarebbe irresponsabile”, ha sottolineato Conte (FOTO SIMBOLO – IN ARRIVO L’APP PER IL TRACCIAMENTO DEI CONTAGI - I NUMERI DELL'ITALIA).