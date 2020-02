Coronavirus, Patuanelli: stop bollette e mutui in zona rossa

Arrivano i primi interventi a sostegno dei cittadini confinati nella zona rossa per il coronavirus. Ad annunciarli è il ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. Tra le misure ci sono la sospensione dei pagamenti di bollette elettriche, idriche e gas e delle rate dei mutui bancari per tutte le imprese ubicate nei comuni colpiti dalle restrizioni.

L'annuncio del ministro su Facebook

Il ministro, su Facebook, elencando il primo pacchetto di norme parla del potenziamo del fondo per le Pmi (che viene portato da circa 600 a 750 milioni di euro, con priorità automatica e accesso senza oneri alle imprese nella zona rossa) per passare allo stop dei pagamenti di premi assicurativi, bollette di gas, luce e acqua e rate dei mutui bancari (in accordo con l'Abi).

"In un secondo pacchetto misure più ampie"

"Con il ministero dell'Economia e delle Finanze si stanno valutando le indennità per danno diretto e indiretto, che attueremo con un secondo pacchetto più ampio assieme ad altre misure", scrive su Fb specificando che nel primo "set" di interventi ci si concentrerà sui Comuni delle zone rosse.