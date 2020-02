"Non è compito mio giudicare, è giusto che sia la donna a scegliere. Però non puoi arrivare a prendere il pronto soccorso come la soluzione a uno stile di vita incivile per il 2020". Matteo Salvini non usa mezzi termini dal palco di Roma dove è in corso una manifestazione della Lega. Durante il suo intervento ha commentato così l'afflusso di donne che chiedono l'interruzione di gravidanza nei pronto soccorso della capitale. "Se ritengo che le donne che abortiscono siano incivili? Se si arriva alla settima interruzione di gravidanza significa che si sbaglia stile di vita", ha poi spiegato Salvini.

"Qualcuno ha preso PS come bancomat sanitario"

Il leader del Carroccio ha poi continuato: "Qualcuno ha preso il pronto soccorso come il bancomat sanitario per farsi gli affari suoi senza pagare una lira. La terza volta che ti presenti, paghi". E ancora: "Io rispetto il diritto di scelta di tutte le donne, ma la settima volta è un rischio per la salute", ha aggiunto.