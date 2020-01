Kobe Bryant, gaffe social della Lega: tweet di cordoglio con hashtag elettorali

Gaffe dello staff social della Lega. Sull'account Twitter del partito è comparso un post celebrativo dedicato a Kobe Bryant (FOTOSTORIA), l'ex cestista morto tragicamente in un incidente in elicottero, con gli hashtag #26gennaiovotoLega e #Borgonzonipresidente usati per la campagna elettorale delle Regionali. L'accostamento della scomparsa del campione Nba e della figlia 13enne al voto in Emilia-Romagna ha fatto storcere il naso a più di un utente. Poi la retromarcia e la spiegazione: "Un problema tecnico".

Il tweet cancellato

Lo screenshot del tweet cancellato è subito circolato sui social. Nel post si potevano leggere le parole di dedica della candidata leghista Lucia Borgonzoni all'ex cestista: "Sconcerto per la tragica scomparsa di Kobe Bryant, un grande uomo e un grande campione che amava la nostra Regione e l'Italia. Un pensiero commosso e un abbraccio alla sua famiglia".

Lo screenshot del tweet cancellato dal profilo della Lega

Le scuse

Poco dopo il tweet è scomparso e lo staff social della Lega ha spiegato l'accaduto. "A causa di un problema tecnico è stato pubblicato un tweet errato sulla scomparsa di Kobe Bryant. Ci scusiamo per l'inconveniente". E ha poi aggiunto: "Tutti i post di Lucia Borgonzoni in questi giorni venivano automaticamente rilanciati anche sui canali Lega con l'aggiunta, automatica, degli hashtag elettorali. Ciò ha riguardato anche il post di cordoglio per la scomparsa di Kobe Bryant e ce ne scusiamo".

Le polemiche

Sui social si è scatenata un'ondata di polemiche. Oltre a numerosi utenti che hanno commentato con sdegno sotto il tweet di scuse, a stigmatizzare l'accaduto è anche la sottosegretaria di Stato al ministero dello Sviluppo Economico, Alessia Morani. "Lo squallore di questi personagetti lo misuri nei momenti di dolore. Fate davvero schifo", ha scritto su Twitter a corredo dello screenshot del post cancellato.