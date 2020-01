"Credo che il Quirinale farà un gesto". Così Stefania Craxi, nel giorno in cui ricorre il ventennale della morte del padre, ha risposto sulla possibilità che Sergio Mattarella, come riportato oggi da La Stampa, incontri lei e i vertici della fondazione dedicata allo storico leader socialista (CHI ERA - LA FOTOSTORIA). "Un incontro? Non sono io a decidere, sono certa che il presidente saprà trovare le forme giuste", ha risposto dal cimitero di Hammamet, in Tunisia, dove sono in corso le celebrazioni per l’anniversario (FOTO).

A centinaia ad Hammamet. La vedova: "Commossa"

Alcune centinaia di persone sono arrivate al cimitero cristiano di Hammamet per la cerimonia a 20 anni esatti dalla morte di Bettino Craxi, che qui é sepolto. "Sono venuti in mille, come quelli di Garibaldi - ha sottolineato Stefania Craxi -. La testimonianza che Craxi è vivo, al contrario dei tanti morti che pretendono di discutere sui suoi errori prima ancora che sui loro". "Sono molto commossa, la fiducia di questi amici e compagni è più grande di quanto pensassi, sono passati 20 anni e Bettino è ancora nei cuori di tanti”, ha dichiarato la vedova Anna Craxi ai microfoni di Sky Tg24.

Chi c'è e chi no

Tra i presenti, molti esponenti della vecchia guardia del Psi, come Ugo Intini, o di oggi come il senatore Riccardo Nencini, e parlamentari di Forza Italia tra cui Alessandro Cattaneo e Simone Baldelli. Il sindaco Pd di Bergamo Giorgio Gori è presente a titolo personale. Ci sono tra la piccola folla i giornalisti Alessandro Sallusti e Luigi Bisignani. Sulla tomba di Craxi una corona di garofani rossi e molti altri garofani sparsi. Dietro la lapide, semplice e a livello del terreno, con la bandiera italiana e tunisina gli stendardi del Partito socialista e del Nuovo partito socialista. Manca invece una delegazione ufficiale di Pd e Lega. "Il Pd e la Lega assenti qui ad Hammamet? Molti italiani fanno a meno sia del Pd che della Lega e forse anche noi socialisti possiamo fare a meno di entrambi", replica il figlio dell'ex premier, Bobo Craxi.

Bobo Craxi: "Vittima di persecuzione senza pari"

"La nostalgia è un sentimento nobile se la riferiamo ai sentimenti, se pensiamo alla politica non si fa politica con la testa rivolta a ieri, ce lo ha insegnato lui, però ci ha anche insegnato la necessità che non fosse smarrito ciò che fece in vita sul piano politico”, ha aggiunto Bobo Craxi ai giornalisti dopo la cerimonia al cimitero. "C'è una duplice lettura, siamo obbligati al ricordo e alla memoria, ma anche obbligati a ricordare che fu vittima di una persecuzione senza pari, come disse il presidente della Repubblica 10 anni fa - ha ribadito il figlio di Bettino -. La testimonianza di oggi è che è lampante il fatto che sia una figura che rimarrà nella storia e a cui molti italiani sono legati".

