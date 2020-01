È attesa oggi la decisione della Corte costituzionale sull'ammissibilità del referendum sulla legge elettorale (GUIDA GRAFICA AI CONCETTI CHIAVE DELLA LEGGE ELETTORALE). Dopo l'avvio dei lavori ieri, è in arrivo quindi la decisione della Corte Costituzionale sull'ammissibilità del quesito referendario, sostenuto dalla Lega, per rendere maggioritario il sistema di voto elettorale. La maggioranza di governo, invece, ha depositato nei giorni scorsi una riforma in senso proporzionale.

La regola del gioco

L’importanza della legge elettorale sulla vita politica di uno Stato è alla base dell’approfondimento “La regola del gioco”, in onda per tutta la settimana su Sky Tg24, alle 10 del mattino. Il direttore Giuseppe De Bellis, in un editoriale pubblicato sul nostro sito, spiega i motivi di questa scelta.

Su cosa è chiamata a esprimersi la Consulta

I 15 giudici costituzionali sono chiamati a decidere sull'ammissibilità del quesito referendario richiesto da 8 Regioni guidate dal centrodestra: lo scopo è rendere completamente maggioritario il sistema elettorale, quindi abrogare la quota proporzionale, ovvero i due terzi, dell'attuale Rosatellum. Tra i principali sostenitori del referendum abrogativo la Lega di Matteo Salvini. Il quale dice: "La consulta dia la parola al popolo".



