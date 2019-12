"Senso civico e senso della misura devono appartenere anche a chi frequenta il mondo dei social, occasione per ampliare le conoscenze, poter dialogare con tanti per esprimere le proprie idee e ascoltare, con attenzione e rispetto, quelle degli altri". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un passaggio del suo discorso di fine anno in cui ha parlato dei social network e della Rete. “Alle volte si trasforma invece in strumento per denigrare, anche deformando i fatti - ha proseguito il capo dello Stato -. Sovente ricorrendo a profili fittizi di soggetti inesistenti per alterare lo scambio di opinioni, per ingenerare allarmi, per trarre vantaggio dalla diffusione di notizie false". Presidente Mattarella, il discorso di fine anno. VIDEO