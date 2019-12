La Lega in testa, il Pd secondo ma con una riduzione del vantaggio sul M5S. Sono questi, secondo un sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera, gli orientamenti di voto degli italiani. Segnalata anche una riduzione dei giudizi negativi per il governo Conte.

Lega in testa, Pd riduce il vantaggio sul M5S

Per quanto riguarda gli orientamenti di voto, il quotidiano di via Solferino spiega che - a tre settimane dalla precedente rilevazione - c’è “una discreta stabilità”. La Lega, stando al sondaggio Ipsos, si conferma al primo posto con il 31,5% (-0,4%). Segue il Pd al 18,2% e il M5S al 17,7%: i Dem riducono il vantaggio sui pentastellati, che sono in crescita di 1,1%. Al quarto posto c’è Fratelli d’Italia con il 10,3%, poi Forza Italia al 7,4% e Italia viva al 5,3%.

Si riducono i giudizi negativi sul governo

Secondo il sondaggio, poi, negli ultimi tempi si sono ridotti i giudizi negativi sul governo e le valutazioni sono tornate più o meno al livello di fine settembre. A esprimere un giudizio positivo sull’esecutivo è il 38% degli italiani (+1% rispetto a fine novembre). Il 48%, invece, dà una valutazione negativa (in flessione di 4 punti). L’indice di gradimento, quindi, sale da 42 a 44. Il più apprezzato all’interno del governo è il premier Giuseppe Conte, che ha ottenuto il 41% di giudizi positivi (contro il 46% di negativi).