"Quando un popolo assapora il profumo della libertà non lo ferma nessuno, non ci sono manette che tengono". Sono le prime parole di Matteo Salvini al suo arrivo al congresso federale straordinario della Lega per la modifica dello statuto del partito, che si tiene all'Hotel da Vinci, a Milano (FOTOSTORIA DELLA LEGA - LA NASCITA NEL 1984). "Non penso che questi giudici attacchino me, attaccano un popolo. Non c'è in ballo la libertà personale di Salvini è un attacco alla sovranità nazionale, alla sovranità popolare, al diritto alla sicurezza e alla difesa dei confini", ha detto il leader del Carroccio, rispondendo a una domanda sulla vicenda della nave Gregoretti, per la quale l'ex ministro dell'Interno rischia il processo. "Io rispetto la stragrande maggioranza dei giudici che fanno bene il loro lavoro, qualcuno ha un pregiudizio", ha aggiunto Salvini, che è arrivato con un presepe in mano donato, ha detto, da artigiani campani.

Salvini: "Oggi battesimo per rilanciare l'Italia"

"Oggi è l'inizio di un bellissimo percorso - ha continuato Salvini - è il battesimo di un movimento che ha l'ambizione di rilanciare l'Italia nel mondo. Non occuparsi più di una parte di Paese ma abbracciare nel nome del buon governo tutta Italia. Quando ho iniziato questo percorso sei anni fa con la Lega al 3% non avrei mai immaginato di avere l'onore e la fortuna di rappresentare il primo partito di questo Paese e la speranza per milioni di italiani".

Al congresso anche Bossi

Al congresso di Milano è presente anche il fondatore della Lega, Umberto Bossi. Il senatore è arrivato su una carrozzina e non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa. Applauso e standing ovation per lui nella sala dei delegati.