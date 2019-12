Dalla plastic tax al bonus facciate (ma non per gli alberghi), dalla sugar tax che slitta al primo ottobre 2020 al quasi totale azzeramento della stretta sulle auto aziendali. Sono queste alcune delle misure contenute nella manovra 2020 a cui l’Aula del Senato ha dato il via libera con il voto di fiducia nella serata di lunedì 17 dicembre. Ecco nel dettaglio, le norme della legge di bilancio:

Bonus facciate ma salta estensione a hotel

Arriva l'ok al bonus facciate ma lo sconto fiscale sarà solo per i redditi delle persone fisiche, salta quindi l’estensione agli alberghi. La norma stabilisce che per le spese documentate, sostenute, nell'anno 2020, relative agli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90%.

Plastic Tax scende a 45 centesimi al chilo

Cambia la Plastic tax: l'imposta entra in vigore da luglio, passa da 50 centesimi a 45 centesimi al chilogrammo e interesserà anche il tetrapak. Sono esclusi i prodotti in plastica riciclata e quelli composti da più materiali che abbiano una componente di plastica inferiore al 40%.

Sugar tax slitta a ottobre

Slitta al primo ottobre 2020 la Sugar tax. L'imposta ha un valore di 10 centesimi al chilo. La correzione sulla contestata tassa sulle bevande zuccherate comporta un minor gettito di 175,3 milioni.

Quasi azzerata stretta auto

Si allenta la stretta sulle auto aziendali che scatterà sui contratti stipulati da luglio 2020 sui veicoli di nuova immatricolazione. Il fringe benefit scende al 25% sulle auto aziendali, i motocicli e i ciclomotori con emissioni CO2 inferiori a 60 g/km ed è al 30% su quelle superiori a 60 g/km ed inferiori a 160 g/km. Per i veicoli con emissioni inquinanti superiori a 160 g/km e inferiori a 190 g/km la percentuale passa al 40% nel 2020 e sale al 50% dal 2021 mentre per tutte le auto superiori a 190 g/km scatta il 50% il prossimo anno e il 60% dal 2021. La revisione della norma sulle auto aziendali determina praticamente un azzeramento del gettito atteso dalla misura.

Aumentano clausole accise

Via libera a un nuovo aumento delle clausole di salvaguardia delle accise sui carburanti con un innalzamento del gettito di 303 milioni di euro nel 2021 e di 651 nel 2022. Complessivamente, se la clausola non sarà sterilizzata, si prevedono maggiori entrate per oltre 1,2 miliardi nel 2021 e di poco meno di 1,7 miliardi nel 2022. Le risorse sono destinate a compensare l'alleggerimento della tassa sulla plastica e della sugar tax nonché la marcia indietro sulle auto aziendali.

Addizionale Ires: platea ridotta

Sale del 3,5%, dal 24 al 27,5%, l'aliquota della “Robin tax” con platea ridotta per tre anni ai concessionari autostradali, portuali, aeroportuali e ferroviari. Saranno escluse le concessioni per la produzione e distribuzione dell’energia elettrica, le acque minerali, radio, tv e telecomunicazioni.

Tassa sulla fortuna sale al 20%

Aumenta la cosiddetta tassa sulla fortuna. Dal primo marzo il prelievo sulle vincite oltre i 500 euro sale al 20%, con un'entrata prevista di 308 milioni di euro. Sale dal 12% al 20% anche il prelievo sulle new slot sulle vincite sopra i 200 euro, che partirà dal 15 gennaio, e al 65% sul Preu e il payout, cioè la percentuale di somme giocate destinate alle vincite.

Confermata detrazione per spese sanitarie

Le spese sanitarie si potranno ancora portare in detrazione al 19% senza vincoli di reddito. Salta quindi la stretta sui bonus fiscali per i redditi alti, prevista dal ddl bilancio, che escludeva solo solo le spese per interessi per mutui ipotecari e le spese sanitarie sostenute per patologie gravi.

Torna sconto in fattura per ecobonus

Torna lo sconto in fattura per l'ecobonus ma oltre la soglia di importo di 200mila euro dei lavori. Dopo lo stop alla misura del decreto crescita, viene reintrodotta la possibilità per il soggetto che ha diritto alla detrazione di optare per lo sconto in fattura direttamente dal fornitore che ha effettuato i lavori, con un importo superiore ai 200mila euro, unicamente per gli interventi di ristrutturazione di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali.

Il bonus latte

In arrivo per le neo mamme che non possono allattare un bonus fino a un importo massimo annuo di 400 euro e fino al sesto mese di vita del neonato, per l'acquisto di latte artificiale. Istituito un apposito fondo al ministero della Salute dotato di 2 mln di euro per il 2020 e di 5 mln a decorrere dal 2021.

Truffati banche

Proroga di due mesi per la formalizzazione delle istanze di rimborso al Fondo indennizzi da parte dei risparmiatori truffati dalle banche. Le vittime dei dissesti bancari avranno quindi tempo fino al 18 aprile 2020, dal precedente 18 febbraio, per presentare la richiesta di ristoro.

Ammortamento industria

Per gli investimenti previsti dal Piano Impresa 4.0 il super e l'iperammortamento si trasformano in un credito d'imposta. Per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese è riconosciuto un credito d'imposta in cinque anni del 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro e del 20% per la quota di investimenti fino al limite massimo di 10 milioni di euro. Per i beni immateriali, come il software, il credito d'imposta è riconosciuto al 15%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Per tutti gli altri investimenti il credito d'imposta è del 6% nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni.

Norma salva casa

Arriva una norma per aiutare coloro che perdono la casa. Prevista l'esenzione dal pagamento dell'Imu per i proprietari che trasferiscono a partire dal 2020 la propria abitazione, non di lusso, a società veicolo istituite ad hoc con finalità sociale. L'immobile continuerà a essere utilizzato dall’ex proprietario con contratto di affitto.

Fondi per orfani femminicidio

Un milione di euro in più nel 2020 per il sostegno degli orfani di femminicidio. Le risorse vengono ripartite in parti uguali tra le borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e il sostegno e l'aiuto economico alle famiglie affidatarie. Inoltre è stata approvata la norma che tutela da ogni forma risarcitoria diretta tutti gli orfani di femminicidio. Le spese saranno coperte dal Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, intenzionali violenti e dei crimini domestici già istituito presso il ministero dell'Interno.

Un miliardo per Olimpiadi invernali

Viene stanziato circa un miliardo di euro per garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026. Il finanziamento è dedicato a miglioramento della capacità e della fruibilità delle infrastrutture attuali e da realizzarsi in Lombardia, Veneto e nelle province di Trento e Bolzano. Ok anche a 15 milioni per il completamento della Metro Cinisello-Monza Bettola. Arrivano inoltre 50 milioni spalmati su tre anni per la Ryder Cup di Roma del 2022.

Fermo pesca 2020

Confermata anche nel 2020 l'indennità di 30 euro al giorno ai dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di Fermo pesca 2020. Il fermo pesca è un provvedimento che interrompe la pesca invasiva nei mari italiani durante i periodi di riproduzione dei pesci. La norma, nel limite di spesa di 11 milioni per il 2021, si estende anche ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.

150 milioni per piste ciclabili

Previsti 150 milioni nei prossimi tre anni per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane. Viene istituito un apposito Fondo al ministero dei Trasporti con 50 milioni l'anno dal 2022 al 2024 con l'obiettivo di coprire il 50% delle spese per le nuove piste ciclabili.

Fondi per celebrazioni centenario Pci

Via libera al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, delle celebrazioni del centenario della fondazione del Partito comunista.

Fondo aiuti alimentari

Tre milioni in più nel triennio 2020-2022 al Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

Arriva piattaforma per notifiche multe

Arriva la piattaforma digitale per le notifiche della pubblica amministrazione su cui ricevere provvedimenti amministrativi come le multe ma non gli atti giudiziari. La piattaforma, primo passo per il domicilio digitale, sarà utilizzata dalle amministrazioni pubbliche per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni.

Fondo vittime infortuni lavoro

Viene incrementato il fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. L'aumento è di un milione di euro di euro per il 2020, di due milioni per il 2021 e tre milioni per il 2022.

Fondo minori non accompagnati

Un milione di euro l'anno dal 2020 per incrementare il Fondo minori stranieri non accompagnati

Permesso soggiorno

Via libera al permesso di soggiorno in Italia ai venezuelani di origine italiana che, dopo averne fatto richiesta, sono ancora in attesa del riconoscimento della cittadinanza del nostro Paese.

Prepensionamenti giornalisti

In arrivo 7 milioni di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027 per sostenere il prepensionamento dei giornalisti professionisti iscritti all'Inpgi dipendenti di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale. Risorse dal 2020 al 2023 anche per il prepensionamento dei poligrafici con almeno 35 anni di contributi.

Sconto Irpef per iscrizioni scuola musica

Arriva la detrazione Irpef al 22% per le famiglie a basso reddito che iscrivono i figli alle scuole di musica e ai conservatori. La detrazione, che spetterà dal periodo d'imposta 2021, riguarda le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni legalmente riconosciute dall'Afam, a scuole di musica iscritte ai registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

Corsi contro bullismo

Per potenziare la qualificazione dei docenti nel contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e delle discriminazioni di genere, in manovra viene stanziato un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Stop bollette pazze

Entrano in manovra misure per tutelare i consumatori dalle bollette pazze. I gestori dei servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche saranno obbligati a trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano gli eventuali mancati pagamenti e si preavvisa la sospensione del servizio in modo chiaro e dettagliato. In caso di bollette illegittime gli utenti avranno diritto a ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10% dell'ammontare contestato per un importo non inferiore a 100 euro.

Concorso Farnesina

La Farnesina potrà bandire, nel 2020, nel 2021 e nel 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica. I concorsi potranno riguardare un contingente annuo non superiore a 32 segretari di legazione in prova.

Fondi contro randagismo

Un milione di euro per il 2020 per prevenire il fenomeno del randagismo. Il 60% delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Sale soglia spese veterinarie detraibili

Si possono detrarre le spese veterinarie fino all'importo di 500 euro limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro.

Aumento quote rosa

Le quote rosa salgono dal 30 al 40% nei cda delle società quotate.

Piano contro violenza di genere

In arrivo altri 4 milioni di euro annui nel triennio 2020-2022 al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il finanziamento del piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

Campagne promozione per prodotti sottoposti a dazi

Saranno avviate campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti all'aumento dei dazi. La norma si aggiunge alle campagne previste per il contrasto dell'italian sounding.

Soldi per la cultura

Nuovi fondi per le istituzioni culturali e gli enti, gli istituti, le associazioni e le fondazioni culturali. Per sostenere e implementare le loro attività di ricerca, innovazione e formazione e per incentivare la promozione e la fruizione del patrimonio culturale, vengono stanziati in totale 6,5 milioni di euro per il 2020. Arriva un contributo di 15 milioni di euro in tre anni dal 2020 al 2022, per il completamento della carta geologica ufficiale dell'Italia in scala 1:50.00. Salgono da 16 a 31 milioni i fondi per le borse di studio per l’università. Previsto un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro nel triennio 2020-2022 per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali. Due milioni per il 2020 per la realizzazione di iniziative culturali e legate al mondo dello spettacolo nei comuni della Provincia di Parma, designata capitale europea della cultura per il 2020. Via libera ad uno stanziamento di 500mila euro nel biennio 2020-2021 a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival.

Asili nido e bimbi

Stanziati 2,5 miliardi fino al 2034 per costruire nuovi asili nido, ristrutturarli e riqualificare le scuole materne in luoghi adatti alla prima infanzia. Con priorità nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri sociali presenti ed incentivare la natalità. Aumenta di 390 unità l'organico della scuola dell'infanzia da destinare al potenziamento dell'offerta formativa. Il contingente sarà ripartito tra le regioni con un decreto del ministero dell’Istruzione. Nel 2020 vengono assegnati altri 12,5 milioni di euro alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.

Sport

Per il restauro della villa Alari Visconti di Saliceto di Cernusco sul Naviglio, che nel 2020 sarà Città europea dello Sport, viene stanziato un contributo di 300 mila euro. I monopattini elettrici sono equiparati alle biciclette a pedalata assistita con potenza limitata e potranno circolare. Le atlete avranno la possibilità di un esonero totale dal pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali fino al limite massimo di 8mila euro l'anno. Dalla misura sono esclusi i premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica. Viene così estesa anche alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulle prestazioni di lavoro sportivo.

Sanità

Ok allo stanziamento di due milioni di euro per la Rete nazionale dei registri dei tumori. Nello specifico è previsto un milione di euro per il 2020 e 500mila euro all'anno per il biennio 2021/22. Ampliata la platea dei precari della sanità che potranno essere stabilizzati. La norma estende dal 30 giugno al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale dovranno essere maturati i tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni che costituiscono il requisito per accedere alla stabilizzazione. L'Inps potrà stipulare nuove convenzioni per conferire incarichi ai medici legali per la verifica delle invalidità civili. L'Istituto di previdenza è autorizzato a stipulare convenzioni per incarichi di 35 ore settimanali. Infine la sperimentazione dei nuovi servizi delle farmacie, dagli esami per la glicemia, colesterolo e trigliceridi ai test di gravidanza, si estenderà a tutta Italia e proseguirà anche nel 2021 e nel 2022. Per i malati cronici possibilità di poter usufruire in farmacia, grazie a una collaborazione tra medici di base e pediatri, di un percorso di "accesso personalizzato ai farmaci" che prevede, tra l'altro, che il farmacista comunichi al medico la regolarità dell'assunzione delle medicine.

Sociale

Stanziato un milione nel 2020 per il fondo per il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali violenti. Via libera al contributo di 500.000 euro nel 2020 per Padova capitale europea del volontariato. Ok ai concorsi per assumere in uffici e istituti penitenziari 18 dirigenti nel triennio 2020-2022 e per 50 funzionari nel 2020. Via libera alla proposta di Matteo Salvini: arrivano 15 milioni nel triennio 2020-2022 da assegnare al Fondo per la sicurezza urbana dei Comuni per la prevenzione e il contrasto delle sostanze stupefacenti.

Contributi a scuole per giornali

Le scuole di ogni ordine e grado che acquisteranno abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale potranno usufruire di un bonus del 90% delle spese sostenute. Il sostegno viene assegnato anche alle scuole secondarie di primo grado che adottano programmi per la promozione della lettura critica.

Tagli indennità dirigenti poco trasparenti

Stretta sulle sanzioni per funzionari e dirigenti della Pa che non rispettano gli obblighi in fatto di trasparenza. Prevista una decurtazione che va dal 30 al 60% dell'indennità di risultato di fine anno che può arrivare anche a 43mila euro.

Scambio su posto energia rinnovabile

Per incentivare l'utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti regionali che si occupano di edilizia residenziale pubblica potranno usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta.

Ok anticipazioni liquidità a comuni e regioni

Autorizzate nuove anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019”. Banche, intermediari finanziari,Cassa depositi e prestiti e le istituzioni finanziarie dell'Ue possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per contro dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale. Inoltre nel 2020 i Comuni potranno accantonare non più il 95% ma il 90% del valore dei crediti, purché siano stati regolari l’anno precedente. Si libera così un 5% di operatività che potranno usare per la spesa corrente per i servizi di pubblica utilità. Si tratta di cifre che si aggirano attorno ai 40-50mila euro.

Tutte le altre misure

In arrivo 30 milioni di euro per prorogare al 31 dicembre 2020 i contratti a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili della Calabria. In arrivo dodici milioni in tre anni per le bonifiche dall'amianto delle navi militari. Più tempo per la piena operatività della utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione per gli autoveicoli da parte degli ‘sportelli telematici dell'automobilista' Aci. Stop alla tassazione ai fini Irpef sulla liquidazione anticipata della Naspi, in un'unica soluzione, per i lavoratori di imprese in crisi che hanno deciso di investire l’indennità in una cooperativa di lavoro e rilevato l’attività. Stanziati 60 milioni nei prossimi tre anni: 5 milioni nel 2020 e altrettanti nel 2021 e 50 milioni nel 2022 per interventi contro i danni da Xylella. Ok alle tariffe sociali per gli sconti sui voli da e per Catania e Palermo. Previsto uno sconto sul costo del biglietto per studenti, diversamente abili e lavoratori. Venezia, 60 milioni di euro per la manutenzione ordinaria. Al via a un fondo da un milione per la sperimentazione del voto elettronico nelle elezioni politiche, europee e nei referendum. Via libera al rinvio al 2021 del Fondo di garanzia per i ritardi nel pagamento dei debiti commerciali.