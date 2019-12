Resta alta la tensione nella maggioranza sulla prescrizione, anche se il vicesegretario del Pd Orlando assicura: "Con il M5S riaperta interlocuzione". Il leader del M5S Luigi Di Maio promette che la riforma entrerà in vigore dal primo gennaio, messaggio che viene ribadito anche da Alessandro Di Battista. Mentre fonti pentastellate chiedono “lealtà” al Pd, con il ministro della Giustiza Bonafede che chiede di "non far rientrare la prescrizione dalla finestra". Il premier Giuseppe Conte si affida al tavolo tecnico: “Si troverà una soluzione”. In una lettera a Repubblica, il segretario Dem Nicola Zingaretti si rivolge agli alleati chiedendo di mettere da parte “polemiche insensate" sottolineando che "non si può governare insieme se ci si sente avversari". “Il Pd non entra e non resta al Governo a tutti i costi”, rilancia Delrio. Sul fronte della Lega, Salvini a Sky Tg24 fa sapere che "se c'è da votare qualcosa che eviti danni agli italiani voto anche con Topolino" e Bongiorno non chiude a un voto con il Pd, ma ammonisce: "No a pannicelli caldi o soluzioni-tampone!".

Orlando: "Riaperta interlocuzione"

"Si è riaperta una interlocuzione" con il Movimento 5 stelle ma per ora è una interlocuzione "vaga: non ci sono ancora elementi di merito. Vogliamo tenere aperto un dialogo”, dice Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, interpellato al telefono sul confronto con il M5s sulla riforma della giustizia.

Fonti M5S a Pd: "Serve lealtà"

"Con le minacce non si va da nessuna parte - fanno trapelare intanto alcune fonti del M5S -. È opportuno, invece, dimostrare chiaramente di essere leali e andare avanti in maniera compatta. Con la riforma della prescrizione abbiamo la possibilità di mettere la parola fine all'era Berlusconi che ha fatto solo del male al nostro Paese. Siamo certi che il Pd farà la scelta giusta pensando all'interesse dei cittadini".

Pd: "Decide Conte, non le veline del M5S"

Replica a stretto giro il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci: "La riforma della prescrizione è nelle mani del Presidente Conte, non certo delle veline del M5S. Serve un intervento correttivo, decida Di Maio se vuole condividerlo con la maggioranza, o lasciare che il Parlamento si esprima liberamente”, aggiunge. Concorde il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio, che a Omnibus su La7, dichiara: ”Sono molto convinto che troveremo una soluzione perché sono convinto della ragionevolezza degli interlocutori a partire dal ministro Bonafede. Conte è il presidente del Consiglio ed è di garanzia per tutta la coalizione e per il coordinamento dei ministri. Ognuno faccia il suo mestiere”.

Bonafede: "Non far rientrare prescrizione dalla finestra"

"Non voglio rompere con nessuno o provocare una crisi di governo”, spiega il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. ”Mi rifiuto di pensare che una maggioranza in cui ci sono M5s e Pd possa mettere in crisi un governo sulla prescrizione", aggiunge precisando che "non ci sono veline 5S, ma dichiarazione trasparenti”. "Se ci sono altre proposte sono pronto a vagliarle" ma "no a strumenti per far rientrare la prescrizione con un altro nome". La proposta di dare tempi certi oltre i quali decade il processo "è un modo per far rientrare la prescrizione dalla finestra", "la rispetto ma non posso condividerla", sottolinea.

