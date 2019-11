Pranzo a base di pesce per Matteo Salvini a Rimini. Nello specifico, un piatto di sardine fritte che il leader della Lega ha pubblicato su Facebook e su Twitter con una foto in primo piano. Nessuna didascalia all’immagine, ma soltanto l’emoji di un occhiolino e un pesce. Un post che appare come un chiaro riferimento alle Sardine, il movimento spontaneo, nato in Emilia Romagna, (CHI SONO GLI IDEATORI) e che oggi, 24 novembre, manifesta alla Vecchia Pescheria riminese con un flashmob. Una protesta a poche centinaia di metri dalla nuova sede della Lega, che Salvini inaugura con Lucia Borgonzoni, candidata alle Regionali in Emilia.

Salvini: "Adoro ogni tipo di manifestazione pacifica"

Proprio dal Palacongressi di Rimini, a proposito del movimento delle "Sardine", Matteo Salvini ha affermato: "Io giro l'Italia costruendo, proponendo, portando idee, non insulti e quindi adoro ogni tipo di manifestazione pacifica". Poi ha aggiunto: "La grande differenza è che noi proponiamo un'idea d'Italia, di famiglia, scuola, futuro. Qualcun altro è solo contro. Contro Salvini, contro la Lega, contro il fascismo, contro il nazismo, il populismo. Io preferisco essere per, piuttosto che contro".