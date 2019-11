Le Sardine ora è anche anche un marchio ufficiale: hanno registrato il proprio logo all'Euipo, l'Ufficio della Ue per la proprietà intellettuale. L'atto ufficiale è stato depositato giovedì a nome dei quattro organizzatori della prima manifestazione a Bologna la scorsa settimana. Nel simbolo c'è la scritta “6.000 sardine” con l'immagine dei pesci e una nuvola a mo' di fumetto bianca, dove comparirà di volta in volta il luogo dei prossimi presidi. "Lo abbiamo fatto per tutelarci, perché non tutti gli eventi organizzati sono in linea con noi", spiega Mattia Santori, portavoce del movimento. "Non ho più una vita - ha raccontato il 32enne - rispondo al cellulare o alle chat dalla mattina alla notte. Riceviamo dalle 200 alle 300 richieste di eventi al giorno". Intanto, all'elenco di città dove si svolgeranno le prossime manifestazioni si è aggiunta New York: l'appuntamento domenica a Washington Square (IL FLASH MOB DI BOLOGNA - CHI SONO LE "SARDINE").

Chi sono gli ideatori delle Sardine

Giovedì le Sardine hanno pubblicato sulla pagina ufficiale il manifesto anti-populista ("la festa è finita"). "L'idea non è fondare un movimento politico ma evitare speculazioni sulla nostra immagine e combattere gli eventi 'fake'. Vogliamo tutelare il messaggio partito da Bologna contro chi si approfitta del nostro brand”, ha spiegato Santori. Laureato in Scienze politiche ed Economia, è diviso tra l'attività di ricercatore, di insegnante di ultimate frisbee ed educatore. Vicini al mondo del volontariato e al debutto nella politica attiva, i quattro ideatori delle Sardine, amici da una vita e anche coinquilini fino a poco tempo fa, sono totalmente immersi nella nuova avventura. Mattia insieme ad Andrea, guida turistica; Giulia, fisioterapista e Roberto, ingegnere coordinano un team che arriva complessivamente a venti persone impegnate giornalmente nella rassegna stampa, nella gestione della pagina ufficiale sul web e nel coordinamento delle varie iniziative. "Per la gestione delle sardine - ha spiegato Santori - non abbiamo un ufficio. Oltre alle nostre attività professionali, ognuno lavora quando puo' da casa e attraverso la chat che, ad esempio, è attiva dalla 04.30 di questa mattina".

L’evento a New York

Intanto, le Sardine sono pronte ad attraversare l'Oceano Atlantico per “nuotare” fino a New York. Domenica pomeriggio si sono date appuntamento a Washington Square le 'sardine atlantiche'. "Sarà un evento piccolo - ha precisato Santori - piu' simbolico che altro. Ci hanno contattato una quarantina di italiani che vivono li'". Altro appuntamento oltreconfine sara' ad Anversa con un flash mob in programma il prossimo 2 dicembre (LA MANIFESTAZIONE A SORRENTO).