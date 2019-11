“Non vorrei che Conte avesse venduto la nostra sovranità per tenersi la poltrona. Se fosse andata così, allora saremmo di fronte ad alto tradimento. E, in pace come in guerra, è un reato punibile con la galera”. Parola di Matteo Salvini, che torna ad attaccare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante un’intervista rilasciata a Unomattina. Il leader della Lega si riferisce alla vicenda del Mes, il meccanismo europeo di stabilità, e al sì dell'Italia alla revisione del Fondo salva Stati (COS'È).

In contemporanea il vertice sul Mes a Palazzo Chigi

Negli stessi minuti in cui Salvini attaccava il premier in tv, a Palazzo Chigi era in corso il vertice di maggioranza sul Mes. Alla riunione, durata circa due ore, oltre a Giuseppe Conte erano presenti tra gli altri anche il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, il titolare della Farnesina Luigi Di Maio, il capo delegazione del Pd e ministro della Cultura Dario Franceschini, il ministro degli Affari Ue Enzo Amendola e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. Il presidente del Consiglio Conte, a pochi minuti dalla fine del vertice, ha lasciato la riunione per un faccia a faccia con il commissario agli Affari Economici Pierre Moscovici.

Le parole di Salvini sul Mes

Matteo Salvini, che si è detto anche pronto a un confronto tv con Conte sulla questione Mes (“Se accetta farà la figura del bugiardo o dello smemorato”), ha detto la sua sulla vicenda in un’intervista rilasciata a La Verità: “Tutti noi lo abbiamo sempre detto che non andava modificato - ha esordito il leader della Lega riferendosi al meccanismo europeo di stabilità - oggi togliamo pure l'opinione di Salvini che è un pericoloso sovranista, anche l'Abi dice che questo trattato è pericoloso per i risparmi degli italiani. Il dubbio è che per salvare la sua faccia, Conte abbia dato la sua parola che l'Italia avrebbe approvato il trattato, che in realtà serve a salvare le banche tedesche coi soldi degli italiani. Il no a quel trattato - aggiunge Salvini - era opinione comune sia della Lega che dei 5 Stelle. Un'indicazione ribadita in ogni occasione sia pubblica che privata”.