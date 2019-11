Un tweet di Matteo Salvini, leader della Lega, a sostegno della candidata del Carroccio alle elezioni regionali in Emilia Romagna ha scatenato l’ironia del web. “Tra i primi provvedimenti ci sarà l'attenzione ai più deboli, gli ospedali saranno aperti di notte, di sabato e di domenica, come in Veneto”. Così l’ex ministro dell’Interno ha rilanciato via social una delle promesse fatte proprio da Borgonzoni durante un comizio al PalaDozza a Bologna, il 14 novembre. Probabilmente Borgonzoni e Salvini si riferivano alla possibilità di prenotare visite specialistiche anche nei fine settimana e in orari serali, un’opzione che in Veneto esiste già da alcuni anni.

La risposta di Bonaccini

Numerose sono state le reazioni al tweet di Salvini. A rispondere anche Stefano Bonaccini, attuale presidente dell’Emilia Romagna e anche lui candidato alle elezioni regionali che si terranno il 26 gennaio 2020. “Informo la cittadinanza che in Emilia-Romagna anche questo fine settimana il servizio sanitario sarà attivo, efficace ed efficiente come sempre. Salvini, non essendo di questa Regione, può certamente non saperlo e voglio quindi tranquillizzarlo”, ha scritto Bonaccini.

Le reazioni degli utenti

Sono oltre 2.700 le risposte al tweet del capo politico della Lega. Tra queste anche quella di Le frasi di Osho, celebre per le freddure social: “Co tanti begli ospedali aperti nel week-end ancora che annamo a perde tempo nei centri commerciali”.