Matteo Salvini ha aperto un profilo ufficiale su TikTok

Matteo Salvini sbarca su TikTok: il leader della Lega ha aperto un profilo ufficiale sul social network cinese popolarissimo tra i giovani, di proprietà di ByteDance. Il senatore ha scelto come nome per il suo account @matteosalviniufficiale e nella descrizione oltre a "Leader della Lega" ha inserito l'hashtag #Primagliitaliani. Nelle prime ore successive all’apertura del canale, lo staff di Salvini ha caricato due video: uno dedicato alle forze dell'ordine, in cui si vede l’ex ministro dell’Interno stringere la mano a dei carabinieri, e un altro in cui, inquadrato in primissimo piano, parla di immigrazione dicendo: “In Italia si arriva con i documenti e se si ha il permesso di arrivare. Altrimenti si torna da dove si è partiti. Così funziona un Paese civile”.

Salvini è il primo politico nazionale ad aver deciso di sbarcare sul TikTok.

Cos'è TikTok

TikTok è diventato molto popolare nell’ultimo periodo tra gli adolescenti in Europa, Italia compresa. Sul social è possibille condividere video verticali in loop, di lunghezza compresa tra 15 e 60 secondi e servirsi di un ampio kit per editing, composto da filtri ed effetti, oltre ad un'enorme libreria musicale, per personalizzare al meglio la propria performance.

L’applicazione, col tempo, ha conquistato una fetta di pubblico sempre più ampia in tutto il mondo, specie tra coloro che sono identificati come ‘generazione Z’, ovvero i nati tra il 1997 e il 2010. A fine 2018, l'app di TikTok è stata scaricata quasi 80 milioni di volte e ha realizzato circa 3,5 milioni di dollari da acquisti in-app, ovvero quelli legati a filtri o effetti che normalmente non sono compresi nel kit iniziale ma hanno un costo a sé. Valutata circa 75 miliardi di dollari, la società Bytedance è stata stimata come una tra le start-up dal valore più importante al mondo.