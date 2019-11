Continuano a crescere i primi due partiti di centrodestra. E' quanto emerge dalla Supermedia elaborata da YouTrend per Agi: Fratelli d’Italia guadagna un punto percentuale arrivando al 9,2% mentre la Lega sale a quota 33,4% (+0,8%). Prosegue invece la caduta del Movimento 5 Stelle, che segna un nuovo record negativo toccando il punto più basso del dopo-Europee: con il 17,5% perde 1,2 punti rispetto a due settimane fa. Particolarmente rilevante il risultato del partito di Giorgia Meloni, che sull’onda del risultato alle recenti regionali ha raggiunto la doppia cifra in diversi sondaggi, diventando uno junior partner sempre più irrinunciabile per la Lega, come Alleanza Nazionale lo era per Forza Italia fino al 2007 (LA SUPERMEDIA DI UNA SETTIMANA FA).

I numeri della Supemedia

Più contenuto rispetto alle scorse settimane, invece, il calo del Partito Democratico (-0,4%), che con il 18,7% è allo stesso livello delle Politiche 2018. Una soglia significativa per il PD, visto che è dall’inizio della segreteria Zingaretti che non raggiungeva un livello così basso. All’epoca il partito includeva anche i renziani di Italia Viva, oggi stabili al 4,8% (+0,1%).

Lievissima flessione (-0,1%) dopo una settimana positiva per Forza Italia, ferma al 6,8%, mentre fra i partiti minori di centrosinistra le fluttuazioni sono minime e sia La Sinistra (2,1%), sia +Europa (1,8%), sia Europa Verde (1,8%) si mantengono intorno ai due punti percentuali. Grazie anche all’apporto di Cambiamo di Giovanni Toti, l’opposizione di centrodestra raggiunge e supera la soglia del 50%, mentre la maggioranza giallorossa tocca un nuovo minimo al 43,1%.

Come viene fatta la Supermedia di YouTrend

La Supermedia di YouTrend per Agi, è una media degli ultimi 15 giorni con un confronto con i dati di due settimane fa (il 24 ottobre in questo caso). Gli Istituti considerati sono: Demopolis, EMG, Euromedia, Ixè, Noto, SWG, Tecnè.