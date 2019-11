Sulla vicenda ex Ilva tiene ancora banco il braccio di ferro tra il governo, disposto a concedere lo scudo penale ad ArcelorMittal, e l’azienda, che insiste sulla cifra di 5mila esuberi. E nel governo si fa strada l’ipotesi della nazionalizzazione dell’acciaieria. Ad aprire a questa possibilità è anche il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, che in un’intervista a Repubblica spiega: “Non vedo perché parlare di rischio” nazionalizzazione. “Credo sia stato storicamente un errore privatizzare il settore della siderurgia, che era un fiore all’occhiello e di cui oggi rimane un unico stabilimento”. Alla voce di Patuanelli si aggiunge quella del ministro della Salute Roberto Speranza: “Possibile una partecipazione pubblica per evitare la fine delle acciaierie”, afferma a La Stampa. Oggi intanto i dipendenti degli stabilimenti ArcelorMittal scioperano per 24 ore.

Patuanelli: "Tema scudo penale non c'è più, inaccettabili 5mila esuberi"

Patuanelli sottolinea che “il tema dello scudo penale non c’è più. Come governo abbiamo dato subito all’azienda la disponibilità a reinserirlo, per togliere ogni alibi”, spiega il ministro dello Sviluppo economico. “Ma ArcelorMittal – prosegue - ha detto che anche se risolvessimo, oltre a quella, le altre questioni collaterali, la banchina e l’altoforno 2, la produzione sarebbe comunque di 4 milioni di tonnellate annue. Con 5mila esuberi. È inaccettabile”.

Speranza: "Pronti a tutto per salvare ex Ilva"

Secondo il ministro Speranza «In questo momento la priorità del governo è far sì che ArcelorMittal rispetti gli impegni presi”. Il capodelegazione di LeU spiega che il governo è “pronto a tutto per salvare l’ex Ilva”. E afferma: “Se l’Italia vuole continuare a essere una grande potenza industriale non può rinunciare alla sua acciaieria più importante”.