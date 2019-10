"È un risultato straordinario. Avevo percepito un aumento dei consensi durante la campagna elettorale ma sicuramente va al di là delle più rosee aspettative". Queste le parole della nuova governatrice della regione Umbria, Donatella Tesei (CHI È), a Sky Tg24 dopo la vittoria alle elezioni regionali in Umbria (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I CANDIDATI - LA FOTOGALLERY). "La presenza della coalizione (Lega, Fi e Fdi, ndr) qui in Umbria è stata importante perché i numeri delle singole liste lo dimostrano", ha detto Tesei (L'INTERVISTA). "Insieme e anche separatamente siamo riusciti a coprire tutto il territorio, anche con incontri specifici, tematici con il mondo delle imprese, delle associazioni, della sanità: l’Umbria ha capito che parlavamo di una proposta credibile per questa regione", ha aggiunto (I DATI - LA MAPPA DEI RISULTATI).

"Ricostruzione post terremoto è tema prioritario"

Tesei parla anche del programma e dei temi che la Regione si appresta ad affrontare dopo la netta vittoria elettorale: “I problemi sono comuni, la crisi profonda si è fatta sentire ovunque ma in Umbria molto di più”, afferma la neo presidente. “Abbiamo anche un altro tema molto impegnativo ovvero la costruzione post terremoto: lì siamo fermi. Il 30 ottobre sarà il terzo anno dal terremoto ma la costruzione non è ripartita”. Poi sull’economia verde: “È un tema importante perché bisogna affrontare varie problematiche tra cui la mancanza di un piano rifiuti per questa regione. La sostenibilità è un altro argomento che va affrontato: bisogna seguire i progetti europei per essere protagonisti ed ottenere risorse. L’Umbria è per definizione il cuore verde d’Italia e noi dovremo fare questo sforzo. Compatibilità ambientale, sostenibilità: questi gli obiettivi”.

"È chiaro che i cittadini non vogliono alleanza Pd-M5s"

Su come la sua coalizione abbia vinto le elezioni, Tesei non ha dubbi: “La carta vincente è stata quella di condividere programma su misura per questa regione. Temi che dovranno essere affrontati a breve e medio termine ma con una prospettiva più lunga”. Poi sulla debacle dell’alleanza Pd-M5s: “È stata un’alleanza che gli umbri non volevano e non hanno capito. Un “nuovo” che non è stato percepito dalla gente ma che era una prosecuzione di un sistema che ha governato per 50 anni con l’aggiunta del M5s che era il nemico del Pd. Non credo sia arrivato il messaggio concreto sul progetto”.

"Ripercussioni anche a Roma"

Infine, Tesei conclude sulle possibili ripercussioni a livello nazionale di questo risultato in Umbria: “I cittadini umbri sono cittadini italiani: è stato dimostrato che l’Italia non condivide e non vuole questo governo. Un messaggio forte e chiaro che arriva a Roma dalla nostra regione”.