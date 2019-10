"Il patto civico per l'Umbria lo abbiamo sempre considerato un laboratorio, ma l'esperimento non ha funzionato”. È quanto scrive il M5S in un post sul Blog delle Stelle, analizzando il voto delle Regionali in Umbria, che hanno visto la vittoria della coalizione del centrodestra e la sconfitta dell’alleanza tra i pentastellati e il Pd (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I CANDIDATI - LA FOTOGALLERY - I DATI IN TEMPO REALE - LA MAPPA DEI RISULTATI). “Il Movimento nella sua storia non aveva mai provato una strada simile. E questa esperienza testimonia che potremo davvero rappresentare la terza via solo guardando oltre i due poli contrapposti”, afferma ora il partito.

"Governo con altri non paga, non seguiamo consenso"

Il post prosegue spiegando la decisione di andare al governo prima con la Lega, poi con il Pd: "Dalla formazione del primo esecutivo ci è stato subito chiaro che stare al Governo con un'altra forza politica - che sia la Lega o che sia il Pd - sacrifica il consenso del Movimento 5 Stelle. Ma noi non siamo nati per inseguire il consenso, bensì per portare a casa i risultati, come il carcere per gli evasori di questa settimana e il taglio dei parlamentari della settimana precedente".

"Continuiamo a lavorare rispettando impegni"

"Continuiamo a lavorare umilmente, rispettando gli impegni e mettendoci al servizio", conclude il Movimento che ringrazia "attivisti e ai volontari che ci hanno messo la faccia più di tutti, in questa campagna elettorale in cui abbiamo sempre saputo che vincere sarebbe stato difficile".