Tensione nella maggioranza sulla manovra. Fino all'ultimo si lavora sulle misure ma il Consiglio dei ministri, previsto per stasera, potrebbe slittare a domani, come ha affermato anche il premier Conte. Fonti del Pd fanno sapere che, tra le misure previste nella prossima legge di bilancio - oltre al taglio delle tasse sul lavoro per tre miliardi -, ci sarà subito un fondo per la famiglia, a cui seguirà poi l'assegno unico per i figli. Dovrebbe invece partire da luglio 2020 l'abolizione dei superticket. Scontro tra Iv e M5s sulla proposta di Renzi di abolire quota 100, cosa che Di Maio ritiene inaccettabile. "Se qualcuno pensa di poter far partire una nuova generazione di esodati ha sbagliato governo, peraltro in Parlamento non ci sono i voti per riuscire ad abolire quota cento, quindi resterà una poco felice fantasia di Italia Viva”, ha detto il leader pentastellato.

Conte: "Maggioranza compatta"

Sulla manovra "il clima di lavoro è buono, la maggioranza è compatta. È sbagliata l'impostazione di una manovra che sia la sommatoria di premure di una forza politica o di un'altra. Questo governo ha un progetto politico unitario, io sono garante che la manovra sia nell'interesse di tutti”, ha assicurato oggi il presidente del Consiglio. Modifiche a quota 100? "Sulla misura stiamo lavorando ai dettagli, siamo in contatto con i tecnici del Mef". Il premier ha spiegato che sulla manovra il governo sta definendo gli ultimi punti: "Se ce la facciamo ci sarà il Cdm stasera, sennò domani”. "Il punto qualificante di questa manovra è che abbiamo trovare le risorse perché l'Iva non sia rimodulata e che ci permetteranno di dare un segno della direzione di marcia" della politica economica del governo, ha aggiunto Conte.

Fonti Pd: "Fondo unico famiglia da 2 miliardi"

Prima un "fondone" per la famiglia, che arriverà subito in manovra, poi l'assegno unico per i figli. Dovrebbe essere questo, si apprende da fonti Pd, lo schema per riordinare gli aiuti alla famiglia: dal 2020 le risorse attuali bonus (nascita, bebè, voucher asili nido) confluiranno in un unico fondo che potrà contare su una dote aggiuntiva di circa 500 milioni, portando le risorse quindi a circa 2 miliardi. Nel frattempo, con una delega, si dovrebbe procedere a introdurre l'assegno unico, che potrebbe arrivare da metà anno o nel 2021.

Da luglio 2020 abolizione superticket

Dovrebbe invece partire da luglio 2020 l'abolizione dei superticket. Lo spiegano diverse fonti di governo. La data non sarebbe ancora stabilita, in attesa della definizione complessiva della manovra, ma l'ipotesi più probabile, alla luce delle risorse, è che l'intervento parta a metà anno. Ci sarebbe comunque l'intesa per l'abolizione totale dal 2020.

Il vertice di ieri notte

Il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi sulla manovra si è concluso nella notte dopo più di tre ore. Presenti, oltre al premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, i capi delegazione Dario Franceschini, Roberto Speranza e Teresa Bellanova. Presenti anche i viceministri all'Economia Laura Castelli e Antonio Misiani, la sottosegretaria Maria Cecilia Guerra, il deputato di Italia Viva Luigi Marattin e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.