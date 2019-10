Manovra, stasera il Cdm. Torna ipotesi di abbassare tetto dei contanti

Lite nella maggioranza sulla manovra. Rinviato a stasera il Consiglio dei ministri che l'avrebbe dovuta approvare stasera e che potrebbe dare il via libera solo al Documento programmatico di bilancio, così che Decreto fiscale e Legge di bilancio slitterebbero a un Cdm successivo. Accuse incrociate tra M5s e Pd sul taglio del cuneo, quota 100 e anche sul carcere per gli evasori. Tornano l'idea di abbassare il tetto al contante e l'ipotesi della sugar tax. Per quota 100 si pensa a una sorta di clausola di salvaguardia, alternativa a un intervento sulle finestre.

Abbassare il tetto del contante da 3mila a mille euro

L’ipotesi di intervento per limitare l'uso del cash, da accompagnare alle misure per incentivare la moneta elettronica, è quella di abbassare il tetto per l'uso del contante da 3.000 a 1.000 euro. Il tema sarebbe sul tavolo in vista del varo della manovra e del decreto fiscale collegato ma una decisione ancora non sarebbe stata presa e, a quanto si apprende, non ci sarebbe accordo tra gli alleati sul punto.

Rispunta la sugar tax

Tra le misure contenute rispunta anche la sugar tax. La tassa sugli zuccheri aggiunti nelle bevande potrebbe essere entrare nel menù della manovra, secondo quanto riferiscono diverse fonti di governo, e potrebbe valere circa 250 milioni all'anno. Potrebbe invece essere fissata a 0,6-0,7 euro al kg la tassa sulla plastica. Ancora non ci sarebbe però una decisione definitiva sulle quantificazioni.

Tra le ipotesi quota 100 finestre e blocco

C'è anche una sorta di clausola di salvaguardia tra le ipotesi su quota 100, alternativa a un intervento sulle finestre: secondo quanto si apprende, all'incontro al Mef sulla manovra ai sindacati sarebbe stata illustrata anche l'ipotesi di un meccanismo di blocco delle uscite in caso a metà anno si registri un flusso maggiore delle attese, per garantire comunque il conseguimento dei risparmi. Sul tavolo anche altri due scenari: un allungamento di tre mesi delle attuali finestre, come già emerso o un allineamento a 9 mesi per tutti, pubblici e privati.

"Allungare di tre mesi le 'finestre' per accedere a quota 100 si può anche fare, ma non è questo che risolve il problema aperto da questa misura temporanea" dice, intervistato dal Corriere della Sera, il consigliere economico di Palazzo Chigi Alberto Brambilla.

L'esperto di previdenza sottolinea infatti che "quota 100 scade il 31 dicembre 2021. Se nel frattempo non si prendono provvedimenti, dal primo gennaio 2022 non si potrà più andare in pensione a 62 anni di età, avendo 38 anni di contributi, ma bisognerà aspettare fino a 67 anni e due mesi". Per questo "sarebbe bene pensare per tempo" ad una soluzione, ma "sarebbe una mossa sbagliata" l'eliminazione da subito di quota 100.