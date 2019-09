"Ci hanno detto che per impedire che l'Italia andasse in amministrazione controllata, per evitare l'aumento dell'Iva dovevano fare un governo. Ma ora che c'è il governo, c'è anche l'aumento dell'Iva per tutti". Sono queste le parole di Giorgia Meloni, ospite a Sky TG24. La leader di Fratelli d’Italia critica l’esecutivo giallo-rosso: "Stanno litigando su tutto, questo governo non ha visione, non ha mandato popolare, non ha coerenza. Governi così non reggono, la democrazia arriverà. È un esecutivo truffa".

“Di Maio è sempre stato contro vincolo di mandato”

La leader di FdI ha poi ricordato: "Noi siamo sempre stati favorevoli al vincolo di mandato, Di Maio è sempre stato contro. Se ci fosse, Di Maio si dovrebbe dimettere, visto che è stato votato per fare fuori il Pd e Renzi. Quindi dovrebbe dimettersi e poi farsi rieleggere".

Meloni ad alleati: serve patto anti-inciucio

Giorgia Meloni si è poi soffermata sull’alleanza di centrodestra: "Al netto del referendum sulla legge elettorale mi piacerebbe chiedere agli alleati di centrodestra un serio patto anti-inciucio, cioè la garanzia che nessuno vada al governo con forze esterne all'alleanza che si è presentata prima delle elezioni". Sui rapporti con Silvio Berlusconi aggiunge: “L'ho sentito anche ieri, i rapporti sono ottimi: poi è normale che ci siano rapporti competitivi, quando uno scende e l'altro sale è normale ci sia un po' di maretta" (IL SONDAGGIO SULLE INTENZIONI DI VOTO).

“Kurz mi sembra un Conte austriaco”

La leader di Fratelli d'Italia, a Sky TG24 ha anche commentato l'esito del voto in Austria: "Kurz mi sembra una sorta di Conte austriaco: pronto a governare prima con la destra, poi con la sinistra. Io sarò pure novecentesca ma credo che la destra debba governare con la destra, la sinistra con la sinistra". Meloni quindi non interpreta le elezioni austriache come un recupero del centro. "A dire il vero credo che si sia trattato di un voto 'dopato', nel senso che là la destra veniva da uno scandalo”.