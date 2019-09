Il nuovo ministro dei Beni culturali e del turismo Dario Franceschini, dopo l’intesa per la formazione del governo Conte Bis, apre a un’alleanza con il M5s anche per le elezioni. "Se lavoreremo bene, potremo presentarci insieme per le elezioni regionali. È difficile, ma dobbiamo provarci. Per battere questa destra, ne vale la pena", ha detto Franceschini in un’intervista a la Repubblica.

"Penso arriveremo fino a fine legislatura"

Alla domanda su quanto potrà durare il nuovo esecutivo giallo-rosso, Franceschini risponde: "Sarà difficile, non c’è dubbio" in particolare se il governo "si limiterà ad essere il mero prodotto di forze politiche contrapposte”. Poi comunque mostra ottimismo: "Però io penso che arriveremo fino alla fine della legislatura".

"Senza questo governo pericolo vittoria Lega"

Il ministro della Cultura sostiene che "senza questo governo, saremmo in campagna elettorale" e "avremmo Salvini al Papeete ma all'ennesima potenza, magari a torso nudo a mietere il grano". E forse ci troveremmo persino "alla vigilia della vittoria della Lega", una vittoria “da celebrare magari proprio il 28 ottobre", anniversario della Marcia su Roma.

"Salvini il massimo di pericolosità democratica"

Per Franceschini "il fascismo fortunatamente non tornerà, ma Salvini è il massimo di pericolosità democratica che si può avere nel 2019”. Secondo il ministro dopo che Salvini ha pronunciato “quella frase orribile" di richiesta di pieni poteri "il Paese ha capito" che si era all'emergenza e ora "dobbiamo ringraziare Zingaretti per avere indicato la necessità di trovare una soluzione di largo respiro".

L’ipotesi di accordo elettorale con il M5s

Il ministro definisce il discorso d'esordio del premier Giuseppe Conte "un discorso riformista" che può portare l'esecutivo a diventare "l’incubatore di un nuovo progetto". E in quest’ottica, secondo Franceschini, è compreso l'accordo elettorale con il M5s per le prossime regionali, "alleanza politica ed elettorale" che dalle prossime elezioni regionali, a partire dall’Umbria, "passi per le comunali e arrivi alle politiche".