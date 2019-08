Crisi governo, il calendario delle consultazioni

Giuseppe Conte ha rassegnato le proprie dimissioni da presidente del Consiglio, dopo averle annunciate nel suo discorso in aula al Senato nel pomeriggio del 20 agosto (IL DISCORSO INTEGRALE: VIDEO - LE FOTO DELLA GIORNATA - FUORI DALL'AULA SIT-IN CONTRAPPOSTI LEGA-M5S). Conte si è recato poi in serata al Quirinale per un breve colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine del quale il Colle ha annunciato che il governo rimarrà in carica per il disbrigo degli affari correnti e ha comunicato il calendario delle consultazioni. Ecco il calendario dei colloqui al termine dei quali verrà deciso il destino della legislatura.

Prende parte alle consultazioni anche il presidente emerito della Repubblica, il senatore Giorgio Napolitano, che non trovandosi a Roma, verrà sentito telefonicamente.

Mercoledì 21 agosto

Ore 16.00: Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati

Pre 16.45: Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico

Ore 17.30: gruppo parlamentare "Per le autonomie (Svp-Patt, Uv) del Senato

Ore 18.00: gruppo parlamentare Misto del Senato

Ore 18.30 gruppo parlamentare Misto della Camera

Ore 19.00 gruppo parlamentare Liberi e uguali della Camera

Giovedì 22 agosto 2019

Ore 10.00: gruppi parlamentari Fratelli d'Italia del Senato e della Camera

Ore 11.00: gruppi parlamentari Partito democratico del Senato e della Camera

Ore 12.00: gruppi parlamentari Forza Italia del Senato e della Camera

Ore 16.00 gruppi parlamentari Lega del Senato e della Camera

Ore 17.00 gruppi parlamentari Movimento 5 stelle del Senato e della Camera