Crisi di governo, Beppe Grillo: "Salviamo l'Italia dai nuovi barbari"

Per la prima volta da quando Matteo Salvini ha aperto la crisi di governo (LIVEBLOG), il fondatore e garante del M5s Beppe Grillo interviene sul suo blog e lancia un messaggio: no al voto subito. "Dobbiamo fare dei cambiamenti? Facciamoli subito, altro che elezioni, salviamo il Paese dal restyling in grigioverde dell'establishment, che lo sta avvolgendo! Come un serpente che cambia la pelle", scrive il comico, che attacca duramente la Lega: "Mi eleverò per salvare l'Italia dai nuovi barbari, non si può lasciare il Paese in mano a della gente del genere solo perché crede che senza di loro non sopravviveremmo. Un complesso di Edipo in avvitamento che è soltanto un'illusione. Lasciamoci quindi alle spalle Psiconani, Ballerine e Ministri Propaganda a galleggiare come orridi conglomerati di plastica nei mari: per loro quella è vita, una gran vita, per noi soltanto sporcizia non biodegradabile".

"Nessuna resa all’intamarrimento di Salvini"

Il post, che si intitola "La coerenza dello scarafaggio", si apre con una disamina del difficile momento che stanno attraversando i pentastellati. "Il mondo politico europeo - scrive - ha un "punto fisso rispetto alle stelle": il M5S è biodegradabile, e ci contano così tanto che non resta da fare altro: deluderli. La vita scorre per cicli: prima eri uno che tentava di tenere duro con Salvini e adesso, solo perché lui è nel pieno del suo ciclo di vuoto intamarrimento tu devi morire? Io non vorrei che la gente abbia confuso la biodegradabilità con l'essere dei kamikaze".

"Salvini pensa che viviamo grazie a lui, ma siamo scemi?"

"Le lavatrici buttate nei fiumi cosa sono nella loro essenza? Coerentemente in attesa di arruginirsi? Ed è così che pregano e sperano che sia il M5S - continua l’analisi di Grillo -. C'è Matteo Salvini che immagina il MoVimento come qualcosa che vive solo grazie a lui! Ma siamo diventati scemi?". "Lo so, non dovrei mettere troppi punti interrogativi perché qualcuno potrebbe anche rispondere, tipo: siamo diventati scemi? "Siiiiiiiiiiiiiiii"", ironizza il garante del M5S che poi difende la linea del suo partito: "Ci siamo infilati in un mondo cupo e pernificato: traditori! Belin, ma se la Tav la vuole tutta Europa, tranne il M5S in Italia cosa c'entra il tradimento…".