Dopo otto ore di confronto e un Consiglio dei ministri fiume, Lega e M5S non hanno trovato l’intesa sulla riforma della Giustizia. Il nodo resta il processo penale. Trovato, invece, un accordo di massima del Cdm su giustizia civile e riforma del Csm. Alla fine, però, il via libera al provvedimento è "salvo intese", non definitivo. E fuori da Palazzo Chigi, dopo le frecciatine di ieri, lo scontro tra i due alleai di governo non si placa. Secondo la Lega, la riforma è "di facciata": le proposte leghiste - ha spiegato il Carroccio - non sono mai state accolte e ora è difficile correggere il testo perché è sbagliato l'impianto. Per il M5S, invece, Matteo Salvini starebbe tentando di bloccare l'abolizione della prescrizione che entrerà in vigore a gennaio del 2020.