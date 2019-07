Ancora tensioni all’interno della maggioranza, nonostante il colloquio tra i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. La partita si gioca soprattutto sulle tasse, con il leader del Carroccio che invoca lo spettro delle elezioni anticipate: "O riusciamo a tagliare le tasse e investire tanti soldi, o se qualcuno non ha questa intenzione basta che ce lo dica e chiediamo il parere agli italiani: servono decine di miliardi". Poi incalza su Giovanni Tria: "Se pensa di fare una manovricchia, non sarà il nostro ministro dell'Economia". Ma il diretto interessato fa filtrare che "non c’è un disegno definito e deciso di flat tax, ma ce ne sono vari". Il premier Giuseppe Conte, invece, da Facebook assicura: "Lavoreremo a una riforma complessiva per semplificare il fisco e renderlo più equo". E sulla manovra, garantisce: "Vogliamo che sia espansiva e condivisa".

Le tensioni nella maggioranza sulla manovra

Il ministro Tra, ieri, ai microfoni di Sky Tg24 ha precisato che flat tax non vuol dire per forza "un solo scaglione per tutti". Mentre sul salario minimo ha spiegato che "non è compito dello Stato coprirlo". Spazio anche alla Tav, altro argomento di tensione nella maggioranza giallo-verde: "Per me sempre scontato che si sarebbe andati avanti", ha chiarito. Ieri è stato anche il giorno del faccia a faccia fra i due vicepremier che si sono visti per un colloquio di un'ora: "È andato bene, si va avanti", aveva detto il ministro dell’Interno. Ma sono bastate poche ore per capire che i dissidi nella maggioranza rimangono, soprattutto sul fronte della manovra. "I problemi restano tutti sul tavolo. E non sono problemi da poco. Il primo scoglio è la manovra. Il salario minimo per noi non si fa e 4 miliardi di risparmi alle imprese per il taglio del cuneo fiscale come propone Di Maio è troppo poco", hanno detto fonti leghiste.

Conte: "Lavoriamo a sostanzioso taglio delle tasse"

Conte, dal canto suo, ha chiesto di andare avanti a lavorare e di smettere con le chiacchiere. E in serata, sui lavori per la manovra, ha fatto sapere: "Abbiamo discusso sulle modalità per realizzare un sostanzioso taglio delle tasse per famiglie e imprese, per abbattere il cuneo fiscale in modo da aumentare il salario netto dei lavoratori, per rendere più efficace il contrasto all’evasione fiscale e per dare respiro alla competitività della nostra industria".