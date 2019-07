È in arrivo il regolamento sulle impronte digitali per gli accessi al lavoro dei dipendenti pubblici. Il provvedimento, previsto dalla legge Concretezza (COSA PREVEDE), è infatti già pronto ed è stato inviato oggi al Garante della privacy. A seguire sarà mandato, per i relativi pareri, alla Conferenza Unificata e al Consiglio di Stato. I decreti attuativi relativi all'istituzione del “Nucleo per la Concretezza” saranno invece ultimati entro il mese di settembre.

Bongiorno: “Metodo di lotta contro l'assenteismo finalmente incisivo”

La ministra della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, si è detta “felice” per l’entrata in vigore della legge Concretezza. “Una legge che prevede la drastica riduzione dei tempi delle procedure concorsuali, nuove risorse in settori strategici della P.a, aiuti alle amministrazioni in affanno e un metodo di lotta contro l'assenteismo finalmente incisivo: fino ad oggi, di fatto, la facevano franca in troppi; adesso, con le impronte digitali e la videosorveglianza, preveniamo il fenomeno. È finita l'epoca delle truffe", ha sottolineato Bongiorno. Già in mattinata, via Twitter, la ministra aveva commentato un nuovo caso di “furbetti del cartellino” nell'ospedale di Molfetta scrivendo: “Sistema di ‘fraudolenta solidarietà' per timbrare? Se fosse riscontrato quanto emerge dalle indagini sarebbe gravissimo! Con le impronte digitali stop ai truffatori e alla 'fraudolenta solidarietà'".