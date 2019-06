"Dedico le vittorie di Ferrara e Forlì agli ex elettori della sinistra che hanno trovato nella Lega un partito che difende i lavoratori". Sono queste le parole con cui Matteo Salvini ha commentato i risultati dei ballottaggi delle elezioni comunali 2019 (I RISULTATI - IL LIVEBLOG - LO SPECIALE - AFFLUENZA - LA MAPPA DEI RISULTATI). Poi, il ministro Salvini ha parlato di Europa, di immigrazione, delle parole del Papa e del vertice che lo attende stasera insieme al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al collega vicepremier Luigi Di Maio. E ha aggiunto: "Auguro buon lavoro a tutte le donne e tutti gli uomini che da oggi saranno messi alla prova dei fatti".

Salvini: "Volontà di pagare debiti e tagliare le tasse"

"Non abbiamo bisogno di chiedere soldi a tedeschi, spagnoli e lussemburghesi. Vogliamo usare per gli italiani i soldi degli italiani", ha detto il segretario della Lega, spiegando che lo ribadirà nell'incontro di questa sera in cui sosterrà la volontà di "pagare i debiti e tagliare le tasse". Poi ha aggiunto: "Io sono al governo per aiutare gli italiani. Se qualcuno pensa di stare al governo per tirarla in lungo, non è quello di cui hanno bisogno gli italiani".