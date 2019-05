Le commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato hanno approvato l'emendamento bipartisan al Decreto Sblocca Cantieri che prevede l'obbligo di installare telecamere in tutte le aule delle scuole dell'infanzia e in tutte le strutture di assistenza e cura di anziani e disabili. Il provvedimento è firmato da senatori di Lega, M5S, Pd e Forza Italia. La proposta, come annunciato, è stata rivista soltanto sulle coperture.

Salvini: "Promessa mantenuta"

"Telecamere per difendere bimbi, anziani e disabili, altra promessa mantenuta". Queste le parole di Matteo Salvini sull'emendamento della Lega approvato oggi (28 maggio, ndr) al decreto Sblocca Cantieri. Un provvedimento di cui ha parlato anche il ministro per la Famiglia e le Disabilità, con delega alla tutela minori, Lorenzo Fontana: "È una bella notizia. Ritengo che si tratti di una misura utile e importante per la tutela dei minori e delle persone più fragili. Ringrazio i senatori, per la sensibilità e lo spirito costruttivo dimostrati. È un bel segnale che su temi così importanti ci sia trasversalità e convergenza dei partiti dei diversi schieramenti".