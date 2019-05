Dl sicurezza e dl famiglia: sono questi i due provvedimenti che continuano a dividere e a far discutere la maggioranza, mentre nella serata il premier Conte viene ricevuto dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Sul primo fronte, come annunciato, arrivano le modifiche: restano le multe alle navi che non rispettano le normative, ma sparisce il riferimento agli interventi di soccorso ai migranti. Ma continua a far discutere anche l'altro provvedimento, legato alle famiglie. Dopo che il ministro Tria aveva detto che le coperture non erano state individuate , il leader pentastellato Di Maio replica: "Abbiamo un miliardo che ci deriva dal reddito di cittadinanza e vogliamo investire grazie al fondo che ogni 4 mesi raccoglie gli avanzi non utilizzati per la misura di sostegno".