Salvini sul decreto famiglia: "Bene, ma io volo in alto. Lavoriamo anche a pensioni di invalidità"

"Un miliardo per la prima infanzia, per carità.. è meglio un miliardo di un pugno in un occhio. Bene il bonus bebè, i pannolini, il latte in polvere. Ma io volo alto, punto in alto, oso". Così ha risposto Matteo Salvini, nel corso del forum Ansa, a chi gli chiedeva se reputi sufficiente il decreto Di Maio per dare risposte sulla famiglia. "Con il ministro Fontana - ha aggiunto - stiamo lavorando sulle pensioni di invalidità, a partire da un intervento da due, tre miliardi".