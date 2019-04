Virginia Raggi spiega a Salvini il debito di Roma con delle molliche. VIDEO

Non si placa lo scontro tra Matteo Salvini e Virginia Raggi: la Capitale diventa terreno di duello politico tra i due alleati di Governo. In un video su Facebook, girato all’interno di una trattoria, la sindaca di Roma spiega al leader della Lega come funziona il debito della Capitale. Lo fa aiutandosi con due pezzetti di pane: “Il debito di Roma costa 500 milioni. 300 da parte dello Stato e 200 da parte di Roma Capitale. Domani il debito continuerà a costare allo Stato 300, anzi un po' meno” spiega la sindaca addentando uno dei due bocconi. Poi commenta: “Così. Perché lo Stato può rinegoziare il debito. Salvini hai capito?”.

Gli attacchi di Salvini

Al centro della contesa tra Salvini e Raggi c'è il debito storico della città e la recente operazione per chiudere la gestione commissariale annunciata dalla sindaca con il viceministro dell'Economia Laura Castelli. Il vicepremier leghista ha spesso attaccato l’amministrazione capitolina per la mala gestione della città sottolineando che il governo centrale non può dare i soldi a Roma e non al resto dell’Italia.