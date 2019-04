Le divergenze tra le due anime del governo giallo-verde si spostano su Roma. Protagonisti dello scontro il vicepremier Matteo Salvini e il sindaco della Capitale Virginia Raggi che, dopo le scintille dei giorni scorsi, sono tornati alla carica nella giornata della Formula E all’Eur. Il leader della Lega, mentre insiste ancora sul "degrado" di Roma e sui "romani che si lamentano", avverte: "Per Roma stiamo facendo di tutto, l'unica cosa che non si potrà fare è regalare soldi a una città ignorando i problemi di tutte le altre". Il messaggio sembra rivolto tanto al primo cittadino quanto all'alleato di governo. Ma a ribattere, in modo altrettanto affilato, è Virginia Raggi: "Invece di parlare di Roma, si occupi della sicurezza. Visti i fatti di cronaca di questi giorni mi sembra di poter dire che non manchi il da farsi. Parla di tutto e in tutte le Tv ma mi sembra che non passi mai ai fatti".

Salvini: nessuno pensi di fare omaggi a Roma

L'inquilina del Campidoglio da tempo chiede più poteri e risorse per Roma, per portarla al livello delle altre Capitali europee. Il dossier, su cui la sindaca si è già confrontata con l'esecutivo nazionale, è arrivato anche sul tavolo del premier Giuseppe Conte. Riguardo ai maggiori poteri per la Capitale, Salvini si dice d'accordo, rilanciando sul "decentramento" e sulla proposta di rendere Ostia Comune a sé. Ma la sua posizione sul tema dei fondi è diversa, anche in riferimento all'ultima operazione sul debito storico della Capitale annunciata da Raggi insieme a Laura Castelli: "Non è finita, il Parlamento è sovrano. Se qualcuno pensa di fare omaggi a Roma, quando ci sono centinaia di Comuni in difficoltà...allora o tutti o nessuno". Nel dibattito poi interviene il viceministro dell'Economia Castelli, che ribadisce: sul debito "nessun nuovo onere sarà posto a carico degli italiani".

Il botta e risposta su organizzazione e rifiuti

E dopo le critiche all'amministrazione a 5 Stelle, Salvini torna anche su eventuali ripercussioni sull'alleanza di governo: "Se volete vi dico che a Roma è tutto pulito, la metropolitana arriva in orario...Ma non è così. Da utente della città ogni giorno, ahimé, mi confronto con il degrado". E la secca risposta di Raggi si ricollega alla Formula E: "Oggi raccogliamo i primi frutti alla faccia di chi fa il tifo contro e spera che vada sempre tutto male per calcolo elettorale. Fa piacere che Salvini sia passato dal chiedere 'vagoni della metro senza terroni' a riconoscere che grazie a noi si guarda finalmente al futuro. Il ragazzo sta crescendo...". Ma lo scontro non si ferma: "Roma non è mai stata così sporca, così ferma, così trascurata, caotica e disorganizzata - incalza di nuovo il ministro dell'Interno - Colpa di Salvini, o colpa di un sindaco 5Stelle (per cui avevo perfino invitato a votare) che in questi anni non ha combinato niente?".