Si prevedono 100mila candidature per le 3mila posizioni da navigator, cioè quelle figure incaricate di guidare i beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca di un’occupazione. Intanto, per l'individuaizone di un luogo dove effettuare la selezione dei candidati, il primo bando di Anpal (Agenzia nazionale politiche attive lavoro) non avrebbe ricevuto candidature, mentre per il secondo si è presentata solo la Fiera di Roma.

Entro il 23 aprile l'offerta sui luoghi per il test

Sono state invitate a una procedura negoziata anche Ergife Spa e Palazzo dei Congressi e il termine ultimo per presentare l'offerta economica è fissato al 23 aprile, mentre entro l'inizio di maggio sarà aperta la documentazione e quindi fatta la scelta tra le tre società chiamate alla procedura negoziata. Secondo il timing di gara messo a punto dall'Anpal, la pubblicazione della graduatoria sarà in una "data da definirsi" e notificata in una comunicazione successiva.

Selezioni da aprile a luglio

Intanto emerge anche che le selezioni dei navigator si svolgeranno al massimo in sei giorni, per un importo totale di 219.000 euro. Le giornate richieste - spiega Anpal servizi nel capitolato - "saranno distribuite nei mesi da aprile a luglio 2019 (con esclusione delle festività)". La prova selettiva si svolgerà in "due sessioni giornaliere da un minimo di 5.000 fino a 10.000 candidati a sessione, per un numero complessivo di giornate da 2 a 6". In pratica, si potranno esaminare fino a 20.000 candidati al giorno.

L'ipotesi di modifiche operative

L'Anpal precisa anche che potrebbero rendersi necessarie modifiche operative che "potranno riguardare anche i periodi di svolgimento del servizio. In particolare l'Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità qualora il servizio debba essere erogato nei mesi successivi a quelli indicati". In questo caso, si comunicherà semplicemente "l'eventuale proroga del termine di espletamento della procedura di selezione all'aggiudicatario, con preavviso di almeno 15 giorni".