Elezioni Europee, Pisapia pronto a candidarsi in una "lista aperta"

Lo aveva anticipato Nicola Zingaretti, il nuovo segretario del Pd, durante le primarie, ma adesso arriva anche la conferma del diretto interessato: Giuliano Pisapia è pronto a candidarsi alle prossime elezioni europee in una "lista aperta". "Credo - ha spiegato lui stesso - che ci siano dei momenti in cui sia necessario partecipare, insieme a tanti altri, a un movimento di idee e di persone che si impegna per salvaguardare ed estendere i diritti che caratterizzano il nostro continente" (I SONDAGGI DI SKY TG24 SULLE ELEZIONI EUROPEE).

"Queste elezioni sono un momento decisivo"

Un possibile ritorno elettorale di Giuliano Pisapia come possibile capolista era in discussione già da tempo, ma soltanto adesso l’ex sindaco ha sciolto le riserve: "Le prossime elezioni rappresentano un momento decisivo per il futuro, si confronteranno visioni opposte dell'Europa e del nostro Paese, per questo credo sia necessario impegnarsi perché si affermino i valori dell'inclusione, della dignità delle persone, delle tutele del lavoro e dello sviluppo economico e sociale che sono messi in discussione, non solo in Italia, come mai è accaduto in passato. Se sarà utile - conclude - sono quindi disponibile a far parte di una lista aperta che rappresenti proprio questi valori".