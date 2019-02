"Con Giuliano Pisapia ho un ottimo rapporto e in un'idea di lista nuova, aperta, sarei onorato se fosse disponibile. Dipende da lui ma è una risorsa eccezionale che aiuterebbe a dare un segno che qualcosa sta cambiando". Queste le parole di Nicola Zingaretti, che ieri ha lanciato l'ipotesi di una candidatura dell'ex sindaco di Milano per le prossime Europee in programma il 26 maggio. Tuttavia, il politico milanese, al momento, non pare accogliere l’invito di Zingaretti: "Sono onorato delle parole di Nicola Zingaretti ma ancora è presto per parlare di candidature", ha risposto (I SONDAGGI DI SKY TG24 SULLE ELEZIONI EUROPEE).

Zingaretti contro il governo: "Stagione drammatica"

Zingaretti, candidato alle primarie del Pd il prossimo 3 marzo, oltre a lanciare la candidatura europea di Pisapia, ha attaccato le politiche del governo gialloverde di Salvini e Di Maio: "Dobbiamo denunciare il fatto che apre le porte a nuove povertà e che noi siamo in campo per indicare un'altra strada possibile, soprattutto per le forze più indifese. Si aprirà una stagione drammatica per milioni di donne e uomini e le persone si guarderanno intorno per capire in quella condizione chi li difenderà".