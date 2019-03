Zingaretti: “Sbaraccare via del Nazareno, voglio nuova sede per il Pd"

"Vorrei cambiare la sede nazionale del Pd, spostarla da via del Nazareno”. Ad annunciarlo è il segretario dei Dem, Nicola Zingaretti a una settimana dall’elezione a leader del partito. Zingaretti vorrebbe “sbaraccare e ricostruire, aprire una nuova e bella sede con una libreria al piano terra” e “costruire sedi con co-working delle idee per ragazzi e ragazze, che ci dicano 'state sbagliando, dobbiamo cambiare posizione’ “.

"Cambiare e unità parole d'ordine"

Per rilanciare il Pd, ecco la ricetta di Zingaretti: “Cambiare e unità sono le parole d'ordine, il nostro popolo era stanco di illusioni e litigi. Penso di avere le condizioni nel partito per poter lavorare, sì. Ho molta fiducia, ma spalancherò porte e finestre per costruire una forma partito completamente diversa. Le sedi del Pd devono essere aperte, se dobbiamo tornare dalle persone dobbiamo dare dei segnali chiari - ha detto ribadendo l'intenzione di chiudere la sede nazionale del Nazareno, a Roma -. Non bisogna sempre dire venite, dobbiamo andare noi da loro".

"Tav si farà perché vero capo governo è Salvini"

Zingaretti sull’attuale situazione politica ha detto: "Non so se il governo tiene, ma stanno facendo pagare un prezzo enorme al Paese. Penso non cada sulla Tav, perché hanno fatto pagare agli italiani un prezzo ignobile e sono sembrati degli azzeccagarbugli. La Tav si farà perché il vero capo del governo si chiama Matteo Salvini, ma è iniziato con una nostra enorme figuraccia" come governo italiano. Ed ha aggiunto: “Mi candido a riproporre un nuovo bipolarismo tra il centrodestra e un nuovo centrosinistra che non c'é".