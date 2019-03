"Lunedi partono i bandi in territorio francese" sulla Tav. A dirlo è Matteo Salvini, in un momento di altissima tensione nel governo sulla Torino-Lione (LE TAPPE DI UNA VICENDA LUNGA 20 ANNI). E insiste: "Nel contratto c'è la revisione dell'opera che è giusta", ma "non si può fermarla e conto che il buon senso prevalga". Il ministro dell'Interno ieri si è detto "pronto ad andare fino in fondo" sulla questione. Minacciare una crisi di governo "è un comportamento irresponsabile", la replica a stretto giro di Luigi Di Maio. "Io irresponsabile? No, sono coerente e poi Luigi parlava ai suoi", la precisazione finale del leader leghista che sulla tenuta dell'esecutivo garantisce: "Andrà avanti, ci sono ancora tante cose da fare". "Irresponsabile" è anche la definizione scelta dalla sindaca di Torino Chiara Appendino per commentare un'eventuale caduta del governo. Conte intanto ha espresso da parte sua "forti dubbi" sull'utilità dell'opera. Mentre dalla Francia è arrivata un’apertura a “una discussione fra partner”.

La Francia sulla Tav: "Convinti della pertinenza del progetto"

Nel comunicato francese si propone il "lancio di bandi per il proseguimento dei cantieri", "consentendo di rispettare il tempo di riflessione auspicato dall'Italia pur preservando i finanziamenti europei". Parigi, si legge ancora, è convinta “della pertinenza di questo progetto di primaria importanza per gli scambi fra i nostri due Paesi e per l'Europa". Il progetto Lione-Torino, spiega la Francia, è oggetto di un trattato bilaterale ratificato nel 2017, e beneficia di un finanziamento europeo per il 40% della realizzazione del tunnel transfrontaliero. La Francia ribadisce il suo sostegno al rispetto degli impegni presi e dei tempi di realizzazione".

Lo studio della Commissione Ue

Nel frattempo, sono emersi i dettagli di uno studio riservato della Commissione europea secondo cui il corridoio Mediterraneo di cui fa parte la Torino-Lione avrebbe diversi vantaggi: tra questi, risparmi di tempo notevoli per trasporto passeggeri e merci e una forte ricaduta occupazionale. Lo studio è stato redatto da numerosi ricercatori di varie nazionalità. Ma tra loro c’è anche la 'Trt trasporti e territorio', cioè la società milanese predieduta da Marco Ponti e che ha redatto l'analisi costi-benefici per conto del ministero dei Trasporti.

Conte si sbilancia per il No

Conte ieri si è sbilanciato per il No: se il cantiere dovesse partire subito, si "batterebbe" contro. Nelle ore più difficili del suo governo, ha dato ragione all'analisi costi-benefici di Toninelli e chiesto proprio alla Francia - e all'Ue - di ridiscutere l'opera. E se il premier prende tempo, "entro lunedì" bisogna comunque decidere per il via libera o meno ai bandi della società Telt, per non perdere i fondi europei. Conte esclude comunque una crisi dell’esecutivo: "Sarebbe assurdo". Le divisioni però restano: Luigi Di Maio ai parlamentari M5s dice di "non essere disposto a mettere in discussione il No" e che i bandi "vanno sospesi". La Lega ribatte che devono andare avanti. Per Conte, l’unica strada rimane quindi “un'interlocuzione con Francia e Ue” e si incarica della mediazione: è in atto il tentativo di organizzare con Macron un incontro nei prossimi 15 giorni.

Data ultima modifica 08 marzo 2019 ore 12:15