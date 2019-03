La Tav continua a dividere Lega e M5S, con il premier Giuseppe Conte che cerca una mediazione per evitare una crisi di governo. Dopo la fumata nera di ieri, stasera è previsto un nuovo vertice "a oltranza" dell’esecutivo. Intanto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha smentito di aver minacciato le proprie dimissioni nell'incontro di ieri a Palazzo Chigi. Per quanto riguarda l'opera, il Carroccio è in pressing per il sì mentre i pentastellati sono fermi sul no. Matteo Salvini ha rassicurato sulla tenuta della maggioranza, ma ha precisato che oggi si aspetta la decisione finale. Conte ha preso tempo, ma ha fatto sapere che la “scelta” sarà fatta “entro venerdì”. "Una decisione sarà presa entro venerdì perché la società Telt deve scegliere se dare l'avvio ai bandi", ha confermato anche Luigi Di Maio che, in un'intervista a Radio Rtl, ha aggiunto: "Se qualcuno crede che sulla Tav possa cadere il governo si sbaglia. Mi fido di Conte che farà la sintesi delle posizioni".

Vertice di governo "a oltranza"

Il premier Conte ha convocato per oggi un vertice di governo "a oltranza". La riunione si terrà in serata, dopo il ritorno del presidente del Consiglio da una visita istituzionale a Belgrado, e potrà andare avanti "anche tutta la notte". Sono invitati, ha spiegato ieri parlando ai giornalisti fuori dal portone di Palazzo Chigi, anche i "tecnici". Perché il punto di partenza è l'analisi costi-benefici (incluso il supplemento "chiesto da Toninelli"). Ma la scelta, ha sottolineato, è tutta "politica".

Toninelli smentisce di aver minacciato dimissioni

Riguardo al vertice di ieri, è arrivata una nota del ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli. "Smentisco seccamente le fantasiose e ridicole ricostruzioni di stampa, condite con miei virgolettati totalmente inventati, in cui si sostiene che ieri avrei ventilato o minacciato le mie dimissioni a margine dell'incontro sul progetto Tav Torino-Lione. La discussione è rimasta sempre su un piano di costruttivo e sereno confronto tra le parti", ha precisato il ministro. Stessa linea di Di Maio: "Non c'era nessun bisogno di minacciare dimissioni". Per il 21 marzo, intanto, è stato fissato il voto al Senato sulla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni contro Toninelli per la condotta tenuta sulla Tav (COS'È).

Conte: decisione “entro venerdì”

Dopo l'incontro di ieri a Palazzo Chigi con Salvini, Di Maio e Toninelli, il premier Conte ha assicurato che “entro venerdì” farà una scelta, ispirata a “razionalità politica”, che sia accettabile da entrambi i partiti senza aprire una crisi di governo. Ma il M5S è in fibrillazione: il sottosegretario Stefano Buffagni ha detto che, se ci sarà il sì, è pronto "ad andare a casa". L'esecutivo "non rischia", ha assicurato invece il premier. Anche Salvini si è detto "tranquillissimo" sulla tenuta della maggioranza, anche se preme per una “decisione finale” oggi. Ha allontanato la crisi anche Di Maio. "Durante tutti gli incontri di governo che si sono avuti finora non c'è mai stata alcuna discussione ma solo un confronto leale", ha detto. Sulla Tav, ha aggiunto: "La nostra posizione è chiara e richiede una sintesi", l'obiettivo del M5S è fare le opere e non "fare le opere per spendere più soldi".

Il nodo fondi europei

Uno degli argomenti della Lega per il sì sono i fondi europei che Roma rischia di perdere in caso di stop alla Tav. Il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi ha spiegato che non solo sarebbe un peccato perdere i 300 milioni stanziati, ma se ne possono "chiedere 500 in più". La tesi del M5S, invece, è che i fondi europei si possano spostare sul tracciato della vecchia ferrovia, per ammodernarla. Ma la Lega non sembra disposta ad accettarlo: si può rivedere il progetto - è la posizione del Carroccio - purché sia la Tav. Per non perdere i 300 milioni, l'11 marzo Telt - la società metà italiana e metà francese che dovrebbe realizzare l'opera - dovrà far partire i bandi dei lavori. E i bandi, hanno spiegato dal governo, partiranno: solo se entro venerdì si deciderà di fermare l'opera, infatti, si arriverà allo stop. Se si deciderà per il sì, anche a un tracciato rivisto, oppure per un rinvio della scelta finale, Telt andrà avanti. Anche perché i bandi sono revocabili senza penali entro sei mesi. L'avvio dei bandi e il rinvio della decisione a dopo le Europee è un'opzione da tempo in campo.

Data ultima modifica 06 marzo 2019 ore 10:14